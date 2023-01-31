Гороскоп на 1 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно думать не только о себе

День, когда нужно думать не только о себе, но и о других, особенно если они нуждаются в помощи и поддержке.

Милосердие и участие одинаково полезно как тем, кому оно адресовано, так и тем, кто его проявляет: оно помогает очистить душу от негатива, почувствовать себя частью окружающего мира, ощутить гармонию с ним. Для новых дел время неблагоприятно – толку от них будет немного, поэтому рекомендуется доводить до ума старые, но отложенные на неопределенный период дела. Нежелательно заниматься решением финансовых вопросов – слишком велик риск потерь, от которых можно обезопасить себя бездействием.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 1 февраля для Овнов

Жалость сегодня можно проявлять ко всем, кроме самих себя: это чувство может лишить вас воли к победе, а как следствие, лишит сил, которые необходимы для того, чтобы достичь поставленной цели.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 1 февраля для Тельцов

Выясняя отношения с близким человеком, не повышайте тон и не используйте доводов, которые похожи на удар ниже пояса: таким образом вы ни о чем не договоритесь, а только еще сильнее поссоритесь.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 1 февраля для Близнецов

Получив просьбу о помощи от незнакомого вам человека, удостоверьтесь в том, что он действительно в ней нуждается, а не использует вашу доброту и щедрость в откровенно корыстных целях.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 1 февраля для Раков

Не стоит ждать мгновенного результата от сделанных вами сегодня добрых дел – скорее всего, его не последует, это не значит, что можно от них отказаться: в свое время вам воздастся по заслугам.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 1 февраля для Львов

Вспышки гнева, которые могут сопровождать вас в течение всего дня, не более чем влияние лунных суток, уже завтра вы снова станете максимально доброжелательными и толерантными.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 1 февраля для Дев

Велика вероятность ссоры с родными вам людьми, поэтому – при малейшей возможности – от встречи и общения с ними сегодня лучше отказаться, если же ее не избежать, то нужно как можно меньше говорить.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 1 февраля для Весов

День благоприятен для анализа поступков, совершенных в последнее время, причем не только профессионального, но и личного свойства: если вовремя их исправить, негативных последствий они иметь не будут.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 1 февраля для Скорпионов

Окружающие будут настроены по отношению к вам максимально доброжелательно, этим фактором стоит воспользоваться, чтобы помириться с человеком, которого вы – намеренно или нечаянно – обидели.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 1 февраля для Стрельцов

Обратите внимание на тех, кто живет с вами рядом: возможно, они нуждаются в помощи, оказать которую вполне в ваших силах – используйте все доступные вам возможности, чтобы облегчить их существование.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 1 февраля для Козерогов

День, когда нужно думать не о работе, а об отдыхе: всех дел, как известно, не переделаешь, физические и моральные силы не беспредельны, поэтому важно находить время для их восстановления.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 1 февраля для Водолеев

Вселенная сегодня может посылать вам сигналы, на которые непременно нужно обращать внимание: случайно услышанные слова, будучи правильно интерпретированными, могут определить вашу жизнь на годы вперед.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 1 февраля для Рыб

Напряжение нынешнего дня вполне может привести к нервному срыву с серьезными последствиями, поэтому желательно находить разрядку во всем – от наведения порядка в делах и документах до занятия своим хобби.

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