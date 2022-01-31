Гороскоп на 1 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда вы ясно увидите цели и перспективы

Гороскоп на 1 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда вы ясно увидите цели и перспективы

Благоприятные условия сложатся для любых – даже самых сложных – профессиональных дел, к которым можно приступать немедля.

Малозначительные дела подождут, с их реализацией не стоит торопиться. Можно также составлять планы на будущее – сегодня вы будете стратегически мыслить и ясно видеть как перспективы, так и цели их достижения.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 1 февраля для Овнов

День не подходит для переговоров с партнерами – необходимой договоренности достичь все равно не удастся, а вот поссориться можно будет легко и просто, что не пойдет на пользу деловым отношениям.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 1 февраля для Тельцов

Велика вероятность события, которое станет в своем роде пророческим: оно даст понять, как вам жить дальше и что необходимо, чтобы достичь поставленной – профессиональной или личной – цели.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 1 февраля для Близнецов

Вялость и сонливость, овладевшая вами с утра, к обеду развеется без следа – на это время можно назначать серьезную работу и важные деловые переговоры – даже онлайн они пройдут успешно.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 1 февраля для Раков

Даже если человек, который вам дорог, поведет себя не должным образом, не спешите его критиковать и тем более вычеркивать из своей жизни – дайте ему второй шанс.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 1 февраля для Львов

Плохое настроение – не повод для того, чтобы перестать ухаживать за собой: день благоприятен для чистки перышек – можно ухаживать за волосами, делать маски, маникюр и педикюр.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 1 февраля для Дев

Получив предложение сменить работу, не говорите ни да, ни нет – сначала попробуйте выполнить несколько тестовых заданий, чтобы понять – подойдет вам новое направление или нет.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 1 февраля для Весов

Профессиональную цель, которую вы перед собой поставили, нежелательно брать с разбега – так можно и промахнуться, нужно разработать постепенную – пошаговую – тактику ее достижения.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 1 февраля для Скорпионов

Хорошее время для тех, кто давно подумывает о начале собственного дела: разумеется, стартовать сразу же, сегодня, вы с ним не сможете, но составить план действий вам никто не запретит.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 1 февраля для Стрельцов

День, когда можно побаловать себя чем-нибудь вкусным, желательно – изготовленным собственноручно – главное, знать меру и ни в коем случае не переедать.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 1 февраля для Козерогов

Тем, кто в предыдущий жизненный период успел составить планы на будущее, можно – и нужно – приступать к их осуществлению: вовремя сделанный первый шаг – это уже половина дела.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 1 февраля для Водолеев

Подходящий день для того, чтобы вернуть в свою жизнь человека, которого вы когда-то – пусть даже и очень давно – обидели: признайте свою вину и скажите о том, как тяжело вам было обходиться без него.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 1 февраля для Рыб

Любые дела необходимо приурочить ко второй половине дня – в это время вас будет переполнять энергия, что позволит легко справиться со всем, что было запланировано.

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