Гороскоп на 1 июля для всех знаков Зодиака: день, когда энергия будет бить ключом 

День, когда под влиянием Луны энергия начинает бить ключом, а сил – как физических, так и моральных – хоть отбавляй.
Это сделает возможным быстрое и успешное выполнение любых – даже очень сложных – домашних дел, а также активный отдых в виде занятий спортом и путешествий. Время также благоприятно для очищения организма – самым оптимальным вариантом станут водные процедуры.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 1 июля для Овнов
Нынешний день благоприятствует разного рода финансовым операциям, но поскольку речь идет о выходном дне, то подписание договоров и заключение сделок маловероятно, а вот лотерейный билет стоит купить.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 1 июля для Тельцов
Можно отправляться в любые поездки, но, поскольку в командировку вас сегодня вряд ли отправят, речь, скорее всего, пойдет о путешествии – для кого-то за границу, а для кого-то – в неизвестные уголки своей страны.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 1 июля для Близнецов
Время благоприятно для перемен – прежде всего в личной жизни: похоже, вам давно пора сделать решительный шаг, и сегодняшний день создаст максимально удачные для этого условия.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 1 июля для Раков
Агрессивных и неадекватных людей сегодня – впрочем, как и всегда – лучше обходить стороной, в противном случае можно стать невольным участником конфликта, который ни к чему хорошему не приведет.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 1 июля для Львов
Сегодня звезды рекомендуют вам перестать тратить время на сомнения и начать действовать: почему бы нам – наконец-то! – не признаться любимому человеку в чувствах, которые вы давно к нему испытываете?
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 1 июля для Дев
День, когда любая хозяйственная работа будет ладиться, поэтому на нее не придется тратить много времени – вторую половину дня можно посвятить отдыху, причем чем активнее он будет, тем лучше.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 1 июля для Весов
Велика вероятность того, что вы получите предложение сменить место работы и даже род деятельности – правда, пока оно будет не официальным, но отношения к себе потребует самого серьезного.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 1 июля для Скорпионов
В первой половине дня доведите до ума хозяйственные дела, до которых у вас всю неделю не доходили руки, тогда после обеда можно будет как следует отдохнуть, лучше всего – на природе.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 1 июля для Стрельцов
Столкнувшись с непонятной ситуацией, не стройте из себя мисс Марпл, стараясь разгадать загадку самостоятельно – позвольте ей разрешиться вне зависимости от вашего личного вмешательства.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 1 июля для Козерогов
Важную проблему в отношениях с близким человеком необходимо решать срочно, пока она не вошла в тупиковую стадию – кстати, сегодня для этого сложатся максимально благоприятные условия.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 1 июля для Водолеев
Рискованные действия, которые вы позволите себе сегодня, будут оправданными – главное, знать меру и не зарываться, в противном случае можно не приобрести желаемое, а наоборот, потерять уже имеющееся.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 1 июля для Рыб
Будьте внимательны к людям, которые находятся в ближайшем круге общения: возможно, кому-то из них понадобится помощь, которую нужно будет незамедлительно оказать.
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