Гороскоп на 1 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно делать добрые дела

Гороскоп на 1 июля / © Credits

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

В это время никому нельзя отказывать в помощи, даже если о ней попросят совершенно незнакомые нам люди — напротив, посодействовать им даже лучше, чем близким, поскольку такое поведение не подразумевает никакой корысти с нашей стороны. К тому же, оставшись глухим к чужим проблемам, можно нарушить благостную и гармоничную энергетику дня. В этот день также категорически воспрещается обманывать кого бы то ни было, даже если вам покажется, что ложь принесет благо тому, кому она предназначена.

Овен

День подходит для занятий благотворительностью: добро, которое вы сделаете сегодня другим людям, обязательно — и в скором времени — вернется к вам в количестве, значительно превосходящем изначальное.

Телец

Если у вас есть перспективные идеи, которые можно предложить начальству, лучшего времени вам не найти — сегодня оно не только с готовностью выслушает, но и поддержит вас — в том числе, и материально.

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Близнецы

Даже если человек всерьез обидел вас, не стоит устраивать ему акт мести –сначала разберитесь, какие цели он преследовал, — скорее всего, его вины в случившемся нет, и все произошло по независимым и него обстоятельствам.

Рак

Нежелательно прятаться от мира в «скорлупе» своей «раковины» — в стенах дома или квартиры: необходимо, даже если это придется сделать через силу, выйти «в люди» и как можно больше с ними общаться.

Лев

Желать кому-либо зла нельзя в любой день, но сегодня это категорически воспрещено — как вслух, так и про себя: любое проклятие вскоре обязательно вернется к тому, кто — нарочно или нечаянно — его выскажет.

Дева

Можно ставить перед собой самые смелые цели: благодаря всплеску энергии, которая будет переполнять вас с самого утра, вы сможете успеть не только выполнить, но и перевыполнить свой амбициозный рабочий план.

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Весы

Общаясь с близкими людьми, используйте все свойственные вам дипломатические способности, чтобы не поссориться, в противном случае легко можете разрушить отношения, которые строились годами.

Скорпион

Успеть сделать все запланированные на этот день дела можно будет только в том случае, если не будете отвлекаться на не имеющие значения телефонные разговоры и такое же — пустое — общение в мессенджерах.

Стрелец

Даже поддавшись серьезному давлению, нельзя обещать того, что вы заведомо не сможете выполнить: как правило, репутацию ненадежного человека очень легко заслужить и крайне трудно опровергнуть.

Козерог

В этот день вы будете притягивать деньги как очень сильный магнит, поэтому смело можно начинать сбор спонсорских средств для реализации дорогостоящего проекта — никто не посмеет вам отказать.

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Водолей

Даже если кто-то из окружающих выведет вас из себя, постарайтесь не грубить и, уж тем более, не оскорблять этого человека, — последствия такого несдержанного поведения могут оказаться непредсказуемыми.

Рыбы

Перед красноречием, которым вы будете наделены в этот день, не сможет устоять ни один — даже самый строптивый и несговорчивый — собеседник, включая высшее или непосредственное начальство.

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