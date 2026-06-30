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Гороскоп на 1 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно соблюдать осторожность
Неоднозначный день, который, с одной стороны, способствует прекрасному настроению, а с другой — призывает соблюдать осторожность.
На это время можно планировать праздничные мероприятия, которые в это время, скорее всего, будут скромными, главное, в любом случае не терять контроля над ситуацией, в противном случае что-то может пойти не так и идиллия приведет к неприятным последствиям.
Овен
Деловые переговоры, даже запланированные заранее, лучше перенести на другой день, если же такой возможности нет, необходимо провести их в неформальной обстановке — так вам проще будет найти консенсус.
Телец
Необходим категорически оказаться от физической активности, чего бы она при этом ни касалась — от занятий спортом до перетаскивания тяжестей даже в виде забитых пакетов из магазина — слишком велик риск травм.
Близнецы
Переменчивое настроение, свойственное вам в любой день, сегодня достигнет своего пика — чтобы избежать конфликтов с окружающими — особенно близкими — людьми, необходимо ограничить общение с ними.
Рак
Плохое настроение, которое может одолеть представителей знака в этот день, прекрасно лечиться занятиями, которые гарантированно приносят удовольствие — например, хобби, на которое обычно не хватает времени.
Лев
На работе от вас сегодня толку все равно не будет, поэтому желательно воспользоваться возможностью взять отгул и посвятить время себе или своему дому — похоже, он уже давно нуждается в тщательной уборке.
Дева
День, когда представителям вашего знака в голову в большом количестве будут приходить идеи, которые с полным правом можно назвать гениальными — главное, успевать их фиксировать, чтобы не забыть.
Весы
Не самый удачный день для реализации новых профессиональных проектов — все пойдет совсем не так, как планировалось, а от некоторых замыслов и вовсе придется отказаться, лучше довести до ума уже начатые.
Скорпион
Сегодня только от самих представителей знака зависит, какими — счастливыми или несчастными — они себя почувствуют не стоит зацикливаться на неприятностях, а вот то, что греет душу, нужно поддерживать.
Стрелец
Работа над новым проектом, к которому вы давно стремились, но не знали, с какой стороны к нему подступиться, должна начаться с первого — пусть небольшого, но важного — шага, помните, что дорогу осилит идущий.
Козерог
День, когда необходимо тщательно контролировать свои эмоции: такие сдержанные люди как вы не готовы к их последствиям, поэтому могут оказаться в неприятном положении — нельзя этого допускать.
Водолей
Тем, кто давно собирался пойти в загс, рекомендуется сделать это сегодня — в таком случае семейная жизнь будет не только долгой, но и счастливой, так что не стоит медлить с официальным оформлением отношений.
Рыбы
Даже если вашего внимания потребуют неотложные дела, найдите возможность перенести их на другое — более благоприятное — время и немного отдохнуть, поскольку ваши силы уже находятся на пределе.
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