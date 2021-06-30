Гороскоп на 1 июля для всех знаков Зодиака: день отказа от материальных благ в пользу духовных

День мощной энергетики, когда можно и нужно действовать активно, двигаясь вперед и вверх – к своей заветной цели.
Самыми востребованными качествами окажутся смелость, бесстрашие и отказ от материальных благ в пользу духовных. Свою точку зрения на происходящие события необходимо отстаивать во что бы то ни стало, а ложь – даже во спасение – является категорическим табу. На работе успех ждет тех, кто умеет делегировать полномочия и работать в команде.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 1 июля для Овнов
Можно отправляться в любые поездки – от командировок до путешествий: обстоятельства будут складываться на редкость благоприятно, так что имеет смысл воспользоваться удачным шансом.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 1 июля для Тельцов
Решение любых рабочих вопросов сегодня буквально обречено на успех, поэтому необходимо приурочить к этому дню важные проекты, которые вы все время откладывали на потом.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 1 июля для Близнецов
Велика вероятность того, что начальство наконец-то по достоинству оценит ваши профессиональные усилия и вознаградит вас за старание: возможно как повышение по службе, так и получение премии.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 1 июля для Раков
День пройдет под знаком успешного общения на всех уровнях, вероятно также появление в вашей жизни человека из прошлого, с которым вас когда-то связывали длительные дружеские отношения.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 1 июля для Львов
Занятия этого дня должны быть нацелены на созидание – разрушение, даже если речь идет о разборке старого дома, взамен которого вы намерены построить новый, успехом не увенчается.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 1 июля для Дев
В этот день сложатся удачные обстоятельства для того, чтобы продемонстрировать коллегам – и, самое главное, начальству – свои таланты и способности, это повысит вашу ценность в коллективе.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 1 июля для Весов
Добиться успеха – как в профессиональных, так и в личных делах – можно будет только при условии абсолютной честности по отношению к окружающим людям: ложь – даже незначительная – отбросит назад.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 1 июля для Скорпионов
День благоприятен для восстановления отношений с человеком, с которым вы некоторое время назад отдалились друг от друга: сегодня вы охотно пойдете навстречу друг другу и помиритесь.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 1 июля для Стрельцов
Достичь поставленной профессиональной цели смогут только те, кто на пути к ней не будет двигаться в соответствии с известной тактикой "шаг вперед и два назад" – двигаться нужно по прямой, не тормозя и не останавливаясь.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 1 июля для Козерогов
Красноречие и убедительность, которыми звезды наделят вас в это время, помогут убедить даже самых несговорчивых оппонентов, так что можно смело назначать на этот день деловые переговоры.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 1 июля для Водолеев
Интересное – и многообещающее – предложение, которое сделает вам сегодня начальство, окажется весьма перспективным, поэтому можно, не задумываясь, отвечать на него согласием.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 1 июля для Рыб
День, когда можно полностью изменить свою жизнь, главное, не упустить тот самый, поворотный, момент, за которым жизненные обстоятельства начнут неуклонно меняться к лучшему.
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