Гороскоп на 1 марта для всех знаков Зодиака: день, который возвратит в в нашу жизнь людей из прошлого

Первоцветы / © Credits

Реклама

Их появление буде иметь огромное значение для того, чтобы исправить совершенные ранее ошибки, мешающие нам преуспеть в самых важных делах. Если учесть, то речь идет о воскресении, то можно предположить, что они будут касаться личной жизни, в которой давно пора навести порядок.

Овен

Не стоит приниматься за работу над новым проектом, каким бы привлекательным — в том числе и в финансовом отношении — он ни казался, лучше довести до ума дела, которые «зависли» и не хотят двигаться вперед.

Телец

Воспоминания, даже самые приятные, никоим образом не должны тормозить продвижение вперед, поэтому лучше отказаться от путешествий в прошлом, а сосредоточиться на настоящим с прицелом на ближайшее будущее.

Реклама

Близнецы

Заранее намеченные встречи с любимыми людьми и друзьями лучше отложить — в этот день возможны конфликты на ровном месте, что не самым лучшим образом скажется впоследствии на отношениях с ними.

Рак

Приятный сюрприз может преподнести непосредственное начальство, повысив вам зарплату или выписав неожиданную, но вполне заслуженную премию, вам же останется только подумать, на что ее потратить.

Лев

Нельзя идти на поводу у плохого настроения, которое может овладеть вами в это время, и раскисать — находясь в неработоспособном состоянии можно упустить серьезные профессиональные шансы — коллеги обойдут вас.

Дева

События этого дня покажут, по правильной ли жизненной дороге вы идете: любые неприятности дадут понять, что где-то вы свернули не туда, а, значит, нужно исправлять сложившееся не в вашу пользу положение.

Реклама

Весы

В этот день нежелательно ввязываться в спор и, уж тем более, склонять кого-то к собственной точке зрения — только зря потеряете время, общаясь с людьми, категорически не желающими принимать чужие доводы.

Скорпион

Воспоминания, которые нахлынут на вас сегодня, могут оказаться не самыми уд и приятными, поэтому не стоит на них сосредотачиваться — лучше гнать от себя негативные мысли, до добра они вас точно не доведут.

Стрелец

Общение с некогда любимым человеком помогут расставить точки над «и» в незавершенных с ним отношениях, что позволит пойти по жизни дальше без морального груза, значительно усложняющего ваше существования.

Козерог

День идеально подходит для творчества: даже если ваша профессия никоим образом не связана с креативом, найдите способ создать произведение искусства — вы сами удивитесь, насколько легко это у вас получится.

Реклама

Водолей

Дело, которым вы попробуете заняться просто так — как говорится, от нечего делать — со временем может стать вашей основной профессией, которая будет не только приносить удовольствие, но и, что важно, кормить вас.

Рыбы

Тем, кто давно подумывает о смене места работы, стоит обратить внимание на предложение, которое поначалу может показаться не самым привлекательным, но, возможно, именно это именно то, что вы ищете.

Читайте также: