Гороскоп на 1 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нужно заняться бытом

День благоприятен для любой активной деятельности, но сосредоточиться все-таки лучше на хозяйственных и бытовых делах.

Можно – и нужно – улаживать отношения с близкими людьми, которые испортились в последнее время – сегодня очень легко установить взаимопонимание друг с другом. А вот чего категорически нельзя делать, так это зла – оно очень быстро вернется к своему "хозяину" бумерангом.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 1 марта для Овнов

Занимаясь собой, помните, что совершенству нет предела, поэтому не стоит ставить перед собой нереальные цели в плане преобразования своего духа и тела: то, что их не удастся достичь, вызовет серьезное разочарование.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 1 марта для Тельцов

Не стоит ничего обещать, если существует хотя бы малейшая вероятность того, что ваши слова окажутся пустым звуком: отношения с человеком, чьих ожиданий вы не оправдаете, могут испортиться надолго.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 1 марта для Близнецов

Несмотря на большое количество дел на работе, необходимо спланировать день так, чтобы осталось время для собственного дома: разберите вещи в шкафах и избавьтесь от всего, чем давно не пользуетесь.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 1 марта для Раков

Не отталкивайте человека, который когда-то задел вас, а теперь хочет извиниться: скорее всего, его раскаянье является искренним, к тому же никто не обязывает вас общаться с ним – главное, забыть об обиде.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 1 марта для Львов

Если вы давно собирались сделать ремонт, воспользуйтесь энергиями нынешнего дня: даже серьезная перестройка жилья пройдет легко и безболезненно, поэтому можно без сомнений к ним приступать.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 1 марта для Дев

Двигаясь к поставленной цели, главное – не суетиться: чем больше лишних телодвижений вы будете делать, тем меньше успеете – энергия уйдет на пустяки, не имеющие никакого значения.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 1 марта для Весов

Проявите свою фирменную сдержанность и не торопитесь высказывать мнение при обсуждении важного вопроса – как профессионального, так и личного характера, поскольку оно может оказаться ошибочным.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 1 марта для Скорпионов

Не стоит подозревать близкого друга в неблаговидных поступках только потому, что кто-то из общих знакомых может плохо о нем говорить: лучше подумайте о том, какие цели может преследовать этот человек.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 1 марта для Стрельцов

Даже если профессиональная задача, которую вам сегодня необходимо решить, на первый взгляд кажется незначительной, не относитесь к ней легкомысленно – небольшая подготовка вам точно не помешает.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 1 марта для Козерогов

Не бойтесь планировать на этот день множество дел: чем больше их будет, тем легче вы с ними справитесь, так что не скромничайте – замахивайтесь на поистине грандиозные профессиональные – и бытовые – проекты.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 1 марта для Водолеев

День благоприятен для деловых переговоров любой сложности – даже самые несговорчивые партнеры сегодня будут готовы пойти на уступки и достичь консенсуса по всем – даже очень сложным – вопросам.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 1 марта для Рыб

Звезды настоятельно намекают вам на то, что пора бы уже уделить внимание близким людям, которые давно в этом нуждаются, и впредь не забывать о том, что у вас есть не только рабочие, но и семейные обязанности.

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