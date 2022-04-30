Гороскоп на 1 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нужно помогать другим людям

День, когда не только можно, но и нужно помогать другим людям, что особенно важно в наше время.
Правда, Луна как будто бы специально будет испытывать людей – поднимут голову низменные инстинкты, такие как жадность, скупость и скаредность, которые могут помешать проявлениям благотворительности. Помня об этом, нужно "наступать на горло" не самым благородным качествам человеческой натуры, которые, увы, свойственны всем, даже самым идеальным – если такие существуют – людям. Время также неблагоприятно для общения с близкими людьми – слишком велика вероятность досадных ссор с серьезными последствиями.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 1 мая для Овнов
Общаться сегодня представителям знака нужно только с теми, с кем конфликт невозможен по определению – родными и ближайшими друзьями, разговоры с остальными нужно перенести на другой день.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 1 мая для Тельцов
Нынешний день представляет собой наступающий лунный месяц в миниатюре, поэтому его надо наполнять целями, которых легко достичь, тогда и последующие тридцать дней пройдут под знаком успеха.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 1 мая для Близнецов
Несмотря на прилив энергии, который вы почувствуете в этот день, его необходимо провести в тишине и покое – благо, его выходной статус этому благоприятствует – отдыхайте и ни о чем не думайте.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 1 мая для Раков
Чем бы вы ни решили заняться – бытовыми хлопотами или подготовкой к новой рабочей неделе, составьте четкий план: он позволит вам действовать, не отвлекаясь на решение вопросов, которые вполне могут подождать.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 1 мая для Львов
День благоприятен для ухода за внешностью – причем касается это представителей как прекрасного, так и сильного пола: трудное время – не повод для того, чтобы отказаться следить за собой.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 1 мая 1 мая для Дев
Ваш девиз на сегодняшний день – "спеши, не торопясь": от суеты и лихорадочных действий толку все равно не будет, в то время как спокойствие и уравновешенность позволят сделать все и в срок.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 1 мая для Весов
Звезды предоставят вам сегодня максимум возможностей – как в плане хозяйственной работы, так и в личных отношениях: главное, их не упустить.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 1 мая для Скорпионов
В выходной день, когда вы будете общаться преимущественно с родными и близкими людьми, важно воздержаться от двусмысленных шуток и язвительных замечаний – уже завтра вы поймете цену своему терпению.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 1 мая для Стрельцов
Ни при каких условиях не стоит вмешиваться в жизнь других – даже близких вам – людей: займитесь своей личной жизнью, сегодня она потребует от вас максимального внимания.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 1 мая для Козерогов
День, когда вы уже ничего не сможете изменить – ни в профессиональном, ни в личном плане: события этого времени предопределены действиями, совершенными накануне, поэтому нужно сделать из них правильные выводы.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 1 мая для Водолеев
Звезды рекомендуют вам в этот день как можно больше отдыхать: восстановленные и аккумулированные сегодня силы уже завтра, в начале новой недели, позволят замахнуться на серьезные профессиональные цели.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 1 мая для Рыб
Не лучший день для встречи с друзьями и любимыми людьми: ссора, вспыхнувшая по любому – самому незначительному и мелочному – поводу может стать началом серьезного и продолжительного конфликта.
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