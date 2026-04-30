Гороскоп на 1 мая для всех знаков Зодиака: день, когда велика вероятность необдуманных и опасных поступков
День мощной лунной энергетики, которая хоть и является позитивной, тем не менее может оказать на нас негативное влияние.
Именно поэтому в это время не стоит начинать новые дела — успешными они все равно не станут, как и серьезные решения, принятые в это время, которые заведомо окажутся неудачными, поэтому как от первого, так и второго в это время лучше отказаться.
Также слишком велика вероятность необдуманных, а потому опасных поступков, которые можно совершить в то время. Обман, допущенный сегодня в отношениях с близкими людьми, может стать причиной серьезного конфликта — вплоть до полного разрыва отношений.
Овен
Начав работать над проектом, который покажется вам чрезвычайно важным, постарайтесь не терять взятый изначально темп, отвлекаясь на разговоры по телефону или общение в мессенджерах — это отнимет много времени и сил.
Телец
Из слов и поступков близких вам людей ни в коем случае нельзя делать скоропалительные — необдуманные — выводы: сначала надо понять, почему человек поступил так, а не иначе, а уж потом выносить свое суждение.
Близнецы
Свойственная вам неоднозначность и двойственность на этот раз даст о себе знать самым настойчивым образом: чтобы противоречивые эмоции не разрывали на части, необходимо изо всех сил держать себя в руках.
Рак
Самое важное, что необходимо сделать представителям знака в этот день, – не впасть в депрессию, и для этой цели все средства хороши, но лучше всего — общение с людьми, которые заведомо поднимут настроение.
Лев
Сегодня вероятность стать жертвой мошенников сильна, как никогда, поэтому не стоит верить людям, которых вы плохо знаете или не знаете вовсе: вам трудно будет понять, что именно они замыслили против вас. .
Дева
Представителям знака не рекомендуется обсуждать свои дела с посторонними людьми — среди них может попасться человек с негативной энергетикой, а такое понятие, как сглаз, пока еще никто не отменял.
Весы
Из-за вероятности серьезного конфликта необходимо ограничить общение с близкими людьми: чувства, которые вы к ним испытываете, заставят особенно сильно убеждать их в своей правоте, что им не понравится.
Скорпион
Не стоит приступать к реализации сложных и серьезных проектов — на них может элементарно не хватить сил, поэтому лучше сделать несколько небольших, но не менее важных дел — эффект окажется равноценным.
Стрелец
Желающих испортить вам настроение сегодня будет много, но не стоит принимать близко к сердцу слова негативно настроенных по отношению к вам людей: скорее всего, их мнение не имеет для вас абсолютно никакого значения.
Козерог
В случае вероятного сегодня обострения хронических недугов необходимо сразу же обратиться к врачу и четко следовать всем его предписаниям, в противном случае последствия могут оказаться непредсказуемыми.
Водолей
В поисках ответа на важный вопрос необходимо обратиться к сам себе, точнее — своему внутреннему голосу: только он, в отличие от окружающих людей, сможет правильно оценить обстановку и подсказать, как действовать.
Рыбы
Тщательно продумывать каждое свое слово нужно всегда, но сегодня это особенно важно: велик риск наговорить лишнего и испортить отношения с кем-то из близких людей, наладить которые будет непросто.
Читайте также:
Полнолуние в Скорпионе 1 мая 2026 года: что нас ждет в это время
Белая Луна в знаке Девы с 13 марта до 12 октября 2026 года: что нас ждет в это время
Как Уран и Юпитер повлияют на события в Украине в мае-июле 2026 года
Солнце в Тельце 20 апреля — 20 мая 2026 года: что нас ждет в это время