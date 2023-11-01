Гороскоп на 1 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нас одолевают злоба, зависть и ненависть

День, когда из глубины души на поверхность выходят самые неприятные человеческие качества – злоба, зависть, ненависть.

Также в это время голову поднимают вредные привычки: даже если человек успешно от них избавился, могут снова "соблазнить" удовольствием от курения или алкогольных напитков. Необходимо показать характер и дать своим слабостям отпор.

Овен

Отвлечься от негативных мыслей и плохого настроения поможет любимое занятие, которым желательно заняться в это время: оно не только принесет удовольствие, но и приведет в порядок мечущиеся туда-сюда мысли.

Телец

Звезды настоятельно рекомендуют вам отказаться от встреч с любимым человеком, если, конечно, вы не хотите всерьез и надолго с ним рассориться – главное, найти уважительный повод для отказа от встречи.

Близнецы

Чтобы самый безобидный разговор не перерос в серьезный скандал, необходимо – в случае перехода собеседника на крик – быстро прекратить общение, сославшись, например, на срочное дело.

Рак

На улицу нужно выходить только в случае крайней необходимости – оставайтесь дома, не зря вы считаете свое жилище своей крепостью в хорошем смысле этого слова, сегодня он оправдает свою репутацию.

Лев

Необходимо воздержаться от новых знакомств – проку от такой связи не будет, а вот неприятности они могут принести серьезные, поэтому необходимо их избегать всеми возможными способами.

Дева

Время благоприятно для работы над ошибками, совершенными в последнее время: преимущественно они касаются профессиональной деятельности, но и в вопросах личной жизни "разбор полетов" не повредит.

Весы

Сегодня нежелательно слушать чужие советы – большинство из них окажутся бесполезными, поэтому важно жить своим умом – подсознание подскажет, как в данном случае поступить правильно.

Скорпион

Отсутствие взаимопонимания даже с самыми близкими людьми может стать причиной серьезных конфликтов, поэтому при малейшем намеке на возможные разногласия, необходимо сразу отказаться от спора.

Стрелец

Необходимо быть осторожными с материальными ценностями: не носить при себе крупные суммы денег, не ходить в темное время суток по безлюдным улицам и не носить дорогие украшения.

Козерог

Не стоит вступать в разговоры с незнакомыми людьми, какими бы обаятельными они вам ни казались: первое впечатление с большой долей вероятности окажется обманчивым.

Водолей

Услышав предложение быстрой и выгодной подработки, подумайте, зачем вам его сделали: скорее всего, "благотворитель" преследует какие-то свои – корыстные – цели, инструментом которых он хочет вас сделать.

Рыбы

В этот день нежелательно заключать какие-либо сделки или подписывать финансовые договоры – вместо прибыли они гарантировано принесут убыток, поэтому лучше перенести такие операции на другой день.

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