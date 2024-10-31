Гороскоп на 1 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно завершить все начатые дела

30-й лунный день, который выпадает далеко не на каждый календарный месяц, создан для завершения всех начатых ранее дел.

Причем важно не только поставить в них финальную точку, но и понять, по каким причинам мы получили тот или иной результат – это поможет преуспеть в будущем. От решения хозяйственных и бытовых вопросов, которые досаждают уже давно, нужно отказаться – все равно время для этого неудачное, еще лучше – на время забыть о них: в таком случае есть вероятность, что они "рассосутся" сами по себе.

Овен

Для вас в это время главное – навести порядок в окружающем пространстве, начиная от рабочего стола и заканчивая квартирой, домом и приусадебным участком, если такой имеется: это оптимизирует рабочий процесс.

Телец

Не стоит назначать на этот день серьезные переговоры – как делового, так и личного характера: найти общий язык с собеседниками все равно не удастся, а вот испортить отношения, строившиеся годами, можно будет вполне.

Близнецы

Вывести окружающих вас людей на чистую воду поможет активизирующаяся в этот день интуиция: она подскажет, кто из них является настоящим другом, а кто – тайным врагом, что очень важно знать.

Рак

Возможностями, которые предоставят вам сегодня Луна и звезды, ни в коем случае нельзя пренебрегать: воспользовавшись ими, вы сможете достичь профессиональных результатов, о которых до сих пор могли только мечтать.

Лев

Благоприятное время для того, чтобы избавиться от тяжелых воспоминаний, воспоминания о которых постоянно давят на вас: события нынешнего дня позволят вам вычеркнуть из памяти сопутствующий им негатив.

Дева

Сегодня можно – и нужно! – определиться с приоритетными целями, которые уже завтра желательно оставить перед собой, пока же действовать рано – можно только размышлять на данную тему.

Весы

Заканчивая начатые ранее проекты, не стоит торопиться и суетиться, в противном случае придется несколько раз подряд переделывать одно и то же, что займет гораздо больше времени, чем предполагалось изначально.

Скорпион

Находясь в конфликте с кем-то из друзей или близких, перестаньте смаковать свою обиду, а напротив, первыми сделайте шаг к примирению, помните, что даже худой мир куда лучше доброй ссоры.

Стрелец

Переполняющие вас силы будут подталкивать к активным действиям, но звезды не советуют вам с ними торопиться, поскольку вы рискуете совершить то, что называют фальстартом – подождите хотя бы до завтра.

Козерог

Никому не позволяйте испортить хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам с самого утра – оно позволит вам не только выполнить все, что вы наметили на это время, но и полноценно отдохнуть.

Водолей

На работе не стоит браться за сложные проекты – время для их реализации пока еще не пришло, поэтому желательно сосредоточиться на выполнении рутинных обязанностей, без которых, тем не менее, нельзя обойтись.

Рыбы

Решая, как поступить в той или иной ситуации, подумайте о том, как отнесется к такому выбору ваша совесть – не будет ли вам, спустя время, стыдно за все, что вы сказали и – особенно – сделали – в это время.

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