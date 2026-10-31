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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
3 мин

Гороскоп на 1 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда разум теряет над нами власть

День темной энергетики, когда нами руководят не разум и логика, а интуиция и инстинкты.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Осенний пейзаж

Осенний пейзаж / © Associated Press

Агрессия будет буквально висеть в воздухе, но вполне в нашей власти, очень важно — сохранять душевное спокойствие, не выяснять ни с кем отношения и не встревать в чужие конфликты, в противном случае можно впоследствии пожалеть о своем поведении.

Также очень важно приготовиться к испытаниям, которые приготовили многим из нас звезды. Чаще всего они касаются отношений с другими людьми, которые могут повести себя совсем не так, как мы от них ожидаем — например, изменить или предать.

Главное — не делать из случившегося трагедию, а понять: определенный этап нашей жизни заканчивается, а на смену ему придет другой — возможно, гораздо более счастливый. .

Овен

К провокациям, возможным со стороны окружающих нас людей, необходимо относиться индифферентно: скорее всего, им необходимо вывести вас из себя, чтобы «перекусить» вашей энергией — не позволяйте им этого.

Телец

Выяснение отношений с близким человеком, даже если оно кажется вам необходимым, лучше перенести на другой — более подходящий — день: сегодня кроме ссоры у вас из этой затеи ничего путного не получится.

Близнецы

Нежелательно эмоционально реагировать на слухи, которые в этот день могут достичь ваших ушей: невозможно запретить людям сплетничать, но и тратить на их — чаще всего, пустые — слова нервы не имеет смысла.

Рак

Почувствовав неожиданное недомогание, не торопитесь паниковать и записываться на прием к врачу: скорее всего, ваше состояние обусловлено усталостью, а, значит, необходимо отдохнуть и самочувствие улучшится.

Лев

Общение с неприятным вам человеком не только серьезно испортит настроение, что само по себе уже неприятно, но и отнимет энергию, которая необходима для важной работы, поэтому желательно его избегать.

Дева

К предложению неплохо подзаработать, особенно если для этого практически ничего не нужно делать, необходимо отнестись с осторожностью, если, конечно, вы не хотите стать жертвой мошенников.

Весы

Сегодня звезды рекомендуют вам действовать в соответствии с принципом «больше дела, меньше слов»: чем меньше вы будете говорить, тем больше сил останется у вас на о, чтобы решить все важные для вас вопросы.

Скорпион

Не стоит вмешиваться в чужую личную жизнь, даже если вас об этом попросят: найдите уважительный предлог для отказа — так вы избавитесь от проблем, которые гарантированно могли бы получить в результате.

Стрелец

День, когда велик риск под влиянием эмоций любой направленности наговорить лишнего окружающим, поэтому необходимо держать себя в руках и отказаться от алкоголя — даже в минимальных количествах.

Козерог

Как известно, обращаться со словами максимально осторожно нужно всегда, но в этот день — особенно: поэтому очень важно следить за тем, что говорите, иначе впоследствии придется пожалеть о неосторожных высказываниях.

Водолей

От финансовых сделок, даже если речь будет идти о шопинге, в это время лучше отказаться: небольшая, но досадная ошибка можно может привести к результату, противоположному тому, на который вы рассчитываете.

Рыбы

Откажитесь от откровенных разговоров с людьми, которых вы недостаточно хорошо знаете: они могут не справиться с внезапно возникшим искушением и впоследствии использовать ваши признания против вас самих.

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