Гороскоп на 1 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда Вселенная с лихвой вернет и добро, и зло

Гороскоп на 1 ноября

Удача — или неудача — будет напрямую зависеть от того, делает ли человек окружающим добро или, наоборот, причиняет зло: в первом случае Вселенная с лихвой вернет ему его благотворительность, во второй он на собственном опыте узнает, что такое закон бумеранга.

Овен

Испытывая жалость к другим, направляйте ее в активное русло — помогая им чем сможете, но при этом постарайтесь не жалеть себя — это деструктивное чувство надолго выбьет вас из колеи — как бытовой, так и личной.

Телец

Не стоит позволять себе в отношении других людей не только злые слова, но и недобрые мысли: почти сразу вы можете получить симметричный ответный удар — вряд ли вас порадует такое развитие событий.

Близнецы

День неблагоприятен для принятия важных решений: сегодня вы сделаете это впопыхах, не подумав — неудивительно, что оно окажется ошибочным и впоследствии придется пожалеть о своей опрометчивости.

Рак

Несмотря на выходной, нежелательно делать крупные покупки — они могут оказаться неудачными, а вот приобретать небольшие и недорогие вещи не только можно, но и нужно — шопинг поднимет вам настроение.

Лев

События этого дня во многом изменят ваше отношение к человеку, который до сих пор казался вам крайне неприятным: может оказаться, что все это время вы заблуждались в оценке его достоинств и недостатков.

Дева

День, когда нужно избегать слишком тесного контакта со своими близкими — их раздражительность может стать причиной ссоры, которую — несмотря на то, что она возникнет на пустом месте — трудно будет урегулировать.

Весы

Прекрасное время для того, чтобы исправить совершенные ранее ошибки, особенно если они касаются отношений с с родными и близкими людьми: желательно извиниться перед теми, кого вы — возможно, нечаянно — обидели.

Скорпион

Решив заняться спортом, избегайте серьезных физических нагрузок: ваш организм сейчас не готов к тому, чтобы устанавливать мировые рекорды, поэтому вместо ожидаемой пользы напряжение принесет вам вред.

Стрелец

Какой бы важной ни казалась вам финансовая сторона жизни, на время забудьте о деньгах и подумайте о духовном: почему бы вам, например, не отправиться в театр на спектакль, который вы еще не видели.

Козерог

Капризы и недовольство окружающих может вызвать у вас ответную раздражительность, тем не менее, не позволяйте нервам разгуляться — ни к чему хорошему это не приведет, так что снисходительность не помешает.

Водолей

Несмотря на выходной, все дела этого дня необходимо тщательно и четко планировать с самого утра, расписав их буквально по минутам, тогда вечером у вас не будет неприятного ощущения, что время потеряно даром.

Рыбы

Не стоит близко подпускать к себе людей, которые по какой-то причине вам неприятны: они заберут у вас энергию, необходимую для жизни, что нежелательно в любое время, а в выходной день — особенно.