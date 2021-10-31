Гороскоп на 1 ноября для всех знаков Зодиака: день негативной энергетики

Негативная энергетика дня будет подталкивать к ссорам, спорам и конфликтам.
Тем не менее необходимо всячески избегать выяснения отношений с кем бы то ни было, дистанцируясь от близких и уж тем более посторонних людей. Образ жизни нужно вести спокойны и умиротворенный, а для этого заниматься исключительно приятными делами и думая о хорошем – позитивное мышление способно творить чудеса.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 1 ноября для Овнов
Деловые переговоры, даже если они давно были намечены именно на этот день, лучше перенести – сегодня стороны не смогут найти общий язык, а пострадает, как и водится, собственно предмет обсуждения.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 1 ноября для Тельцов
День категорически не подходит для старта новых проектов – они заведомо обречены на провал, поэтому – в ожидании более благоприятного для этого дня – лучше продолжить подготовку к ним.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 1 ноября для Близнецов
Необходимо максимально сократить траты, приобретая только самое необходимое – все остальное, включая предметы роскоши, можно будет купить в другое время.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 1 ноября для Раков
Тем, кто по какой-то причине не может работать на удаленке, необходимо максимально сократить общение с коллегами: ссора негативно повлияет на отношения с этими людьми, а вам с ними еще работать.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 1 ноября для Львов
От поездок любого рода необходимо отказаться – они чреваты неожиданными проблемами, которые значительно осложнят передвижения, поэтому в этот день лучше остаться дома.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 1 ноября для Дев
День неблагоприятен для принятия важных решений: людям изменит объективность, поэтому они не смогут грамотно оценить все доводы за и против и заведомо ошибутся.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 1 ноября для Весов
Несмотря на то, что сегодня не лучшее время для работы, лень звезды тоже не приветствуют, поэтому желательно найти себе какое-то занятие – необременительное, но приятное, лучше всего – хобби.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 1 ноября для Скорпионов
День, когда нужно внимательно отнестись к своему здоровью: о серьезных проблемах речь, к счастью, идти не будет, но обратить внимание на иммунитет и способность организма к сопротивлению будет нелишним.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 1 ноября для Стрельцов
Нежелательно никому досаждать своими советами, особенно если их у вас не будут просить: результат может оказаться неприятным: именно вас обвинят в том, что что-то пойдет не так.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 1 ноября для Козерогов
Как бы вы ни гордились своими профессиональными достижениями или счастьем в личной жизни, не стоит хвастаться ими перед окружающими – зависть и, как следствие, дурной глаз еще никто не отменял.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 1 ноября для Водолеев
День неблагоприятен для общения с начальством, особенно если вам нужно обсудить финансовые вопросы: плохое настроение непосредственного руководителя не позволит ему вникнуть в суть проблемы.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 1 ноября для Рыб
Нежелательно совершать незапланированные, спонтанные и дорогостоящие покупки: скорее всего, они окажутся неудачными, и еще долго будут напоминать о себе как о серьезном убытке.
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