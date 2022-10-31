Гороскоп на 1 ноября для всех знаков Зодиака: день выводов и работы над ошибками

День, когда необходимо анализировать свою профессиональную деятельность и делать выводы из совершенных ошибок.

Только правильная работа над ними позволит в будущем избежать неудач и двигаться по солнечной стороне жизни – как на работе, так и в личных отношениях. Кстати, в последних не помешает навести порядок, расставшись с теми, кто давно существует рядом чисто номинально, и впустив тех, общение с которыми приносит радость.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 1 ноября для Овнов

В этот день вероятно получение неожиданной прибыли, успешными также обещают быть любые финансовые операции: можно подписывать важные договоры, открывать депозиты, платить по счетам.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 1 ноября для Тельцов

Разгадывая сон, который приснится нынешней ночью, обратитесь к своей интуиции – она лучше любых сонников "объяснит" вам, в чем смысл того, что вы увидели, и какой вывод вам необходимо сделать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 1 ноября для Близнецов

День благоприятен для того, чтобы наверстать упущенное: если в последнее время вы ленились и откладывали важные дела на потом, сегодня можно взяться за ум и быстро завершить работу над зависшими проектами.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 1 ноября для Раков

Можно – и нужно – обращаться с предложениями и просьбами к непосредственному начальству: сегодня оно не только внимательно – а не на бегу, как обычно – выслушает вас, но и во многом пойдет навстречу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 1 ноября для Львов

В этот день самое главное для вас качество – сдержанность: даже если люди будут вести себя, как вам покажется, вызывающе, постарайтесь скрыть негативные эмоции и отнестись к ним максимально доброжелательно.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 1 ноября для Дев

День благоприятен для физического очищения организма: звезды настоятельно рекомендуют вам посетить баню или сауну, а также – хотя бы на день – сесть на детокс-диету – это поможет вам избавиться от токсинов.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 1 ноября для Весов

Не стоит игнорировать знаки, которые сегодня будет посылать вам Вселенная – скорее всего, она захочет предупредить вас о важных жизненных переменах, к которым желательно подготовиться заранее.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 1 ноября для Скорпионов

В отношениях с коллегами – особенно теми, кто враждует друг с другом – желательно соблюдать нейтралитет: постарайтесь не встревать в конфликты, принимая одну сторону – наживете врагов в рядах другой.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 1 ноября для Стрельцов

Постарайтесь наладить отношения с человеком, с которым вы по какой-то причине давно не общались: встреча с ним принесет вам не только удовольствие, но и пользу в виде оказанной им важной услуги.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 1 ноября для Козерогов

Обстоятельства сложатся максимально благоприятно для того, чтобы начать жизнь с чистого листа: даже если у вас за спиной сплошные неудачи, в этот день вы сможете обратить их себе во благо.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 1 ноября для Водолеев

Сегодня – впрочем, как и всегда – необходимо проявлять великодушие к окружающим вас людям, даже если они, на ваш взгляд, недостойны такого отношения: сделанное вами добро бумерангом вернется обратно.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 1 ноября для Рыб

Сегодня велика вероятность благоприятных перемен, которые коснутся как работы, так и личной жизни: главное, вовремя сориентироваться и не упустить момент, за которым начнется светлая полоса.

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