Гороскоп на 1 октября для всех знаков Зодиака: день, когда можно избавиться от комплексов

День, когда люди обретают внутреннюю свободу, избавляются от комплексов, становятся раскованными и раскрепощенными.

В это время звезды категорически не рекомендуют печалиться и грустить, даже если кажется, что для этого есть основания. Судьба может воспринять такое настроение как неблагодарность за все, что высшие силы для него сделали, и показать ему, что его положение может быть гораздо хуже. Важно также контролировать свое поведение, ведь свойственная сегодня человеку непосредственность может сыграть с ним злую шутку.

Овен

Отдыхая на природе, постарайтесь снизить физическую нагрузку: не стоит бегать, делать резкие движения и поднимать тяжести – велик риск получить травму или растяжение, которые долго будут заживать

Телец

Хорошее настроение поможет поддержать классическая музыка, качественная литература, культовые спектакли, пусть даже и просмотренные в записи, и, конечно же, общение с любимыми людьми.

Близнецы

День, когда можно не переживать из-за того, как вы выглядите в глазах окружающих: скорее всего, их вид будет мало отличаться от вашего, но терять контроль над ситуацией все же не стоит.

Рак

День – благо, он выходной – подходит для перехода на новый режим питания – диеты или ограничений: лишние килограммы, которые удастся сдвинуть с места в это время, скорее всего, уже не вернутся обратно.

Лев

Из-за риска пищевых отравлений, которые вероятны в этот день, необходимо внимательно следить за свежестью и качеством употребляемых в пищу продуктов – испорченные лучше выбросить.

Дева

Инстинкты, которые дадут о себе знать в этот день, необходимо держать под контролем, в противном случае уже завтра вы можете пожалеть о своем откровенном поведении, но будет поздно.

Весы

Звезды настоятельно рекомендуют обратить внимание на сон, которые вы увидите нынешней ночью: возможно, он и не окажется вещим, но ответ на волнующий вас вопрос обязательно даст.

Скорпион

Необходимо отказаться от любого – даже минимального и безобидного – риска: любые авантюрные действия вместо выигрыша принесут проигрыш, а это вряд ли входит в ваши планы.

Стрелец

Вам не помешает доля разумной экономии: разумеется, не стоит отказывать себе в необходимом, но и – в порыве транжирства – скупать все, что попадется на глаза, тоже нежелательно – так недолго и обанкротиться.

Козерог

Можно – и нужно – получить приятные эмоции – например, посетить музей, картинную галерею или послушать, хотя бы дома, хорошую классическую музыку – это успокоит и умиротворит вас.

Водолей

Принимая важное жизненное решение, прислушивайтесь исключительно к своему внутреннему голосу – такие понятия как «модно» или «престижно» не должны влиять на ваш выбор.

Рыбы

Накаляющиеся время от времени отношения с любимым человеком – не повод для мыслей о расставании: трудности в вашей совместной жизни являются временными, а ссоры бывают у всех.

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