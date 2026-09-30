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Гороскоп на 1 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нам поступят выгодные предложения
День революционных перемен, энергетика которого сделает активными и деятельными даже самых апатичных и ленивых людей, которые стараются не делать резких движений.
Для достижения желаемого результата важно настраиваться только на хорошее, благодаря позитивному мышлению можно будет рассчитывать на выгодные предложения в профессиональной — и личной — сфере, неожиданную прибыль и успешные рабочие командировки.
Овен
Общаясь с недоброжелательно настроенными по отношению к вам людьми, постарайтесь, несмотря на неприязнь, не лгать — даже если хотите сказать им нелицеприятные вещи, все равно правда будет на вашей стороне.
Телец
Удача будет сопутствовать представителям вашего знака, прежде всего, в профессиональных делах, поэтому очень важно не терять драгоценное время и как можно быстрее взяться за то, что давно задумывали и планировали.
Близнецы
Выбирая новую — перспективную — профессиональную цель, постарайтесь максимально быстро решить, чего вы хотите на самом деле, а не метаться — как это бывает обычно — от одного решения к другому, это не будет способствовать успеху.
Рак
Энергии, которую в большом количестве отпустят вам в этот день звезды, вполне хватит не на один, а на несколько дней, так что не стоит тратить силы на мелочи, без которых в данный момент вполне можно обойтись.
Лев
На сегодняшний день можно — и нужно — назначать деловые встречи: вам удастся достичь редкого взаимопонимания и, как следствие, договоренности с любыми, даже самыми упрямыми и несговорчивыми, собеседниками.
Дева
Тем, кто давно мечтает резко изменить линию своей жизни, направив ее в другую — лучшую — сторону, более удачного времени для этого не найти — главное, не медлить, а действовать быстро решительно.
Весы
Высказывая свое — пусть и справедливое — мнение, постарайтесь не допускать резкости и грубости, поскольку в таком случае к вам вряд ли прислушаются — трудно поверить человеку, который незаслуженно оскорбляет окружающих.
Скорпион
День благоприятен для общения с приятными вам людьми — друзьями, родственниками или знакомыми: беседы с ними станут не только источником важной для вас информации, но и настроят на оптимистичный лад.
Стрелец
Звезды рекомендуют вам собраться с силами, организоваться и стать более серьезными: халатность и легкомыслие, которые вы можете проявить, не дадут вам возможности получить желаемый профессиональный результат.
Козерог
День рекомендуется посвятить событиям в личной жизни: можно признаваться в любви, принимать предложение руки и сердца, организовывать помолвку и планировать — или даже устраивать — долгожданную свадьбу.
Водолей
Удача, которую подарят в этот день представителям вашего знака звезды, коснется прежде всего профессиональной сферы: возможны интересные предложения и достижения договоренности с коллегами-конкурентами.
Рыбы
Нынешний день благоприятен для восстановления связей с людьми из прошлого, с которыми вы — прежде всего по объективным причинам — давно не виделись: теперь они сами могут выйти на связь, позвонив или написав.
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