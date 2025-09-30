Гороскоп на 1 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно заниматься тем, что приносит удовольствие

Гороскоп на 1 октября / © Credits

Заниматься сегодня необходимо только тем, что приносит удовольствие — например, своим хобби, тогда и день пройдет легко и незаметно.

Решив наладить отношения, которые в последнее время оставляли желать лучшего, нужно позаботиться о подарке — так можно будет показать близкому человеку свое внимание.

Овен

Нежелательно реагировать на эмоциональную несдержанность окружающих аналогичным образом — ничем, кроме длительного конфликта, такое столкновение чувств и настроений для вас и вашего визави не закончится.

Телец

Лень, которая может накрыть вас в этот день, недопустима и вашим союзником точно не станет — из-за нее можно будет упустить важный профессиональный шанс, который перехватят менее апатичные коллеги.

Близнецы

Большой запас энергии, который отпустят вам сегодня звезды, позволит выполнить и перевыполнить составленный на день рабочий план, главное — не отвлекаться на перекуры и телефонные разговоры.

Рак

Не лучшее время для старта нового проекта — на успех в нем рассчитывать не приходится, поэтому от любых начинаний необходимо отказаться, а день посвятить подтягиванию старых «хвостов».

Лев

Проект, которым вы сейчас занимаетесь, может застопориться по объективным — независящим от вас — причинам, насильственным образом ускорять процесс нежелательно, уже завтра все наладится само по себе.

Дева

Перерыв в работе, который неожиданно образуется в этот день, желательно посвятить семье: вы — по причине тотальной занятости — давно не уделяли им полноценного внимания, сегодня прекрасное время исправить ошибку.

Весы

Если проект, которым вы заняты, начал развиваться в направлении, далеком от задуманного, не стоит паниковать — велика вероятность того, что в изначальные планы и расчеты вкралась ошибка, теперь ее можно исправить.

Скорпион

Перманентная усталость, которая не дает вам полноценно работать в последнее время, рассеется — откроется второе дыхание, которое позволит переделать массу дел и при этом при этом — вот удивительно! — не устать.

Стрелец

Посвятив первую половину нынешнего дня работе, после обеда обязательно нужно уделить время себе — посетить парикмахера и косметолога, пройтись по магазинам или просто провести некоторое время в полном одиночестве.

Козерог

Не стоит оставлять без внимания знаки, которые в большом количестве будет посылать вам в этот день судьба — в них могут содержаться важные подсказки, следуя которым можно будет достичь поставленных целей.

Водолей

Чем бы вы сегодня ни занимались, нельзя сомневаться в правильности своих действий — заниженная самооценка может привести к значительной потере энергии, которая необходима как для работы, так и для хлопот по дому.

Рыбы

Начальству на глаза в этот день лучше не попадаться — оно может решить, что вам нечем заняться, и нагрузит дополнительной работой, объяснять, что у вас и так недостатка нет, будет поздно — оно уже сделает свой вывод.

