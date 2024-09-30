Гороскоп на 1 октября для всех знаков Зодиака: день ничем не замутненной космической энергетики

Единственный во всем лунном календаре день чистой и светлой, ничем не замутненной космической энергетики.

Это время считается благоприятным для любых «земных» работ – как в прямом, так и в переносном смысле. Речь идет о сезонных работах в саду и огороде, а также на приусадебном участке, ремонте, строительстве и уходе за домашними растениями. К условно земным делам можно присовокупить и решение семейных вопросов – укрепление отношений с партнером, заботу о детях и собственном доме.

Овен

От поведения представителей знака сегодня будет зависеть многое – прежде всего, отношения с близкими людьми: не стоит эмоционально реагировать на их поступки, даже если вам покажется, что они хотя вас обидеть.

Телец

Категорически не рекомендуется позволять себе рискованные намеки и двусмысленные шутки в адрес окружающих вас людей, в противном случае отношения с ними испортятся всерьез и надолго.

Близнецы

Нельзя ни с кем конфликтовать, даже если повод для ссоры покажется вам уважительным: испортить отношения с людьми вы сможете легко, а вот над тем, чтобы их восстановить, придется поработать.

Рак

Хорошо подумайте, прежде чем сказать что-то неприятное своему собеседнику: одним движением вы сможете испортить хорошие отношения, над которыми вы усердно работали голами.

Лев

Не спешите вступать в разговоры, в которых вас – с большей долей вероятности – могут в чем-то обвинять или упрекать: в став в оборонительную позицию, вы проиграете, так что не вступайте в «схватку».

Дева

Представителям знака нельзя ни на кого повышать тон и, уж тем более, никому грубить: негативная энергетика, которая сгустится вокруг вас, испортит настроение на сегодняшний – а, возможно, и завтрашней день.

Весы

Чтобы не жалеть о выброшенных «на ветер» деньгах, покупки, которые вы решите сделать в этот день, необходимо сначала тщательно обдумать и только потом оплачивать, иначе кричать «Охрана, отмена!» будет поздно.

Скорпион

Дурные мысли, которые будут сегодня крутиться в голове, могут запрограммировать вас на негативный жизненный сценарий, поэтому необходимо «отлавливать» их и заменять на хорошие.

Стрелец

Звезды рекомендуют перенести решение серьезных вопросов и общение с другими людьми нужно перенести на послеобеденное время – с утра вы можете испытывать раздражительность, что плохо отразится на отношениях.

Козерог

Неожиданной прибылью, которую вы можете получить в этот день, важно правильно распорядиться – впрочем, в вашей практичности зве6зды не сомневаются, главное, проявить ее на все сто процентов.

Водолей

Несмотря на занятость не оставляйте без внимания родственников, которые могут попросить уделить им время – поверьте, это очень важно, так что постарайтесь найти возможность оказать им помощь и содействие.

Рыбы

Решить важный деловой вопрос могут помочь старые связи, если, конечно, вы не поскромничаете и не постесняетесь ими воспользоваться – эти люди могут сделать все, что в их власти, чтобы поддержать вас.

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