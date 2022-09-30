Гороскоп на 1 октября для всех знаков Зодиака: на редкость спокойный день

На редкость спокойный и неторопливый день, который будет течь, как река с плавным течением, увлекая нас за собой.
Лучшая линия поведения – почувствовать неспешность и степенность энергий дня и подчиниться им, любое сопротивление и попытка всему вопреки действовать активно обернется не во благо человеку, а против него. Нежелательно отправляться в поездки – как дальние, так и ближние: они не оправдают возложенных на них ожиданий.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 1 октября для Овнов
Если вам – в силу сложившихся обстоятельств – нужно будет сделать кому-либо замечание, откажитесь от категоричной формы: сначала похвалите человека и только потом обратите внимание на его ошибки.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 1 октября для Тельцов
Сегодня, как никогда, нужно отказаться от пустопорожних разговоров, которые будут отнимать у вас энергию и отвлекать от важных дел: лучше займитесь бытовыми хлопотами – ваш дом "требует" от вас этого.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 1 октября для Близнецов
Сегодня вам нужно меньше говорить и больше слушать, а еще лучше – наблюдать за окружающими вас людьми: так вы сможете узнать о них то, чего они сами никогда о себе не расскажут.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 1 октября для Раков
Семейные проблемы, которые могут возникнуть в этот день, необходимо решать не ссорами, а разговором по душам: необходимо заварить чай и в спокойной обстановке обсудить, что у вас пошло не так.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 1 октября для Львов
День благоприятен для того, чтобы расслабиться: от активного отдыха в этот день лучше отказаться, только ленивый образ жизни даст вам возможность набраться сил перед наполненной событиями следующей неделей.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 1 октября для Дев
Расставить точки над "и" в отношениях с близким человеком поможет интуиция: обратившись к ней, вы получите ответы на любые вопросы – даже те, которые до сих пор казались вам риторическими.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 1 октября для Весов
Сегодня у вас не будет случайных событий и встреч: человек, который появится рядом с вами в это время, призван сыграть важную роль в вашей жизни – прежде всего в профессиональной ее сфере.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 1 октября для Скорпионов
Самое малое и самое важное, что вы можете сегодня сделать для близкого человека, – это выслушать все, что он сочтет нужным вам рассказать: вам внимание ничего не будет стоить, а им очень важно выговориться.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 1 октября для Стрельцов
Лучший видом отдыха для вас станет время, проведенное на природе: если у вас не будет возможности выехать за город, погуляйте хотя бы по ближайшему парку – свежий воздух сотворит чудеса.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 1 октября для Козерогов
Никому не позволяйте нарушить душевное равновесие, которое будет сопровождать вас с самого утра: не обращайтесь внимания на людей, которые захотят спровоцировать вас на негатив, и они отстанут от вас.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 1 октября для Водолеев
Не оставляйте без внимания информацию, которая будет поступать к вам сегодня из самых разных источников: в ближайшее время она вам пригодится, причем это произойдет в самый неожиданный момент.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 1 октября для Рыб
Для вас лучшим релаксом станет общение с родными людьми, которых вы из-за тотальной занятости очень редко видите: желательно собраться за большим столом и выпить чай с яблочной шарлоткой.
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