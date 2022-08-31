Гороскоп на 1 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно бороться с несправедливостью

День, когда можно бороться с несправедливостью и помогать окружающим – как в профессиональной, так и в личной жизни.

Любой поступок должен быть продиктован добрыми побуждениями, иначе придется очень быстро узнать, как работает закон бумеранга: зло разрушит не только отношения с людьми, против которых оно направлено, но и жизненное благополучие в целом.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 1 сентября для Овнов

Свойственные вам доброжелательность, милосердие и великодушие принесут ощутимую пользу: вполне возможно, что кто-то из облагодетельствованных вами людей захочет вас отблагодарить.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 1 сентября для Тельцов

Не стесняйтесь проявлять инициативу: в этот день она – лучший способ презентовать перед начальством свои способности, добиться его одобрения и, как следствие, благоволения – как морального, так и материального.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 1 сентября для Близнецов

Показав истинный масштаб своих талантов, вы сможете рассчитывать как на восторженное признание окружающих – прежде всего своих коллег, – так и на продвижение по карьерной лестнице.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 1 сентября для Раков

Не время проявлять скромность – она, как известно, является кратчайшим путем к неизвестности – решительно предлагайте руководству проект, который давно задумали, и настаивайте на своей правоте.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 1 сентября для Львов

В этот день нельзя пускать дела на самотек: чтобы добиться успеха, необходимо тщательно распланировать свой день и не отвлекаться на посторонние темы и разговоры.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 1 сентября для Дев

Мощный поток энергии, который снизойдет на вас в этот день, необходимо направить на занятие, имеющее все шансы на успех – не стоит тратить время и силы на сомнительные дела.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 1 сентября для Весов

День подходит для любых начинаний, поэтому имеет смысл воспользоваться ситуацией и воплотить в жизнь долгожданный проект, о работе над котором вы еще вчера могли только мечтать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 1 сентября для Скорпионов

Постарайтесь говорить окружающим только хорошие и добрые слова, даже если в глубине души вы убеждены, что они этого не заслуживают: вы сами удивитесь, как резко изменятся к лучшему ваши отношения.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 1 сентября для Стрельцов

Не стоит бросать слова на ветер и давать обещания, которые вы заведомо не в состоянии выполнить, со временем вы можете пожалеть о том, что обнадежили кого-то напрасно.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 1 сентября для Козерогов

Если вы давно хотели сделать кому-то доброе дело, считайте, что благоприятное для этого время пришло: помощь, оказанная тем, кто в ней нуждается, не только зачтется, но и вернется сторицей.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 1 сентября для Водолеев

День благоприятен для любой бумажной работы: чиновники любого ранга будут расположены оказать любую посильную помощь, поэтому любые документы и услуги удастся получить быстро и без напряжения.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 1 сентября для Рыб

Можно заниматься подготовкой доклада или презентации: вдохновение, которое посетит вас в это время, позволит собрать убедительную доказательную базу и красноречиво сформулировать тезисы.

Читайте также: