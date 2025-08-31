Гороскоп на 1 сентября для всех знаков Зодиака: день начала удачных проектов

Гороскоп на 1 сентября / © Getty Images

Можно также приступать к строительству дома или дачи, открывать свое дело или бизнес. Прилив сил, который многие почувствуют в это время, необходимо направить на добрые дела — со временем они вернутся к своим «авторам» сторицей.

Овен

Хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам с самого утра, необходимо беречь — особенно, если учесть, что желающих испортить его будет достаточное количество, включая ближний круг общения.

Телец

Общаясь с окружающими, не стоит надеяться на наитие, лучше заранее продумать тактику, которая необходима в каждом конкретном случае — так вы сможете обратить в свою веру любого несговорчивого собеседника.

Близнецы

Сегодня — как, впрочем, и всегда — нежелательно доверять малознакомым людям: среди них могут оказаться мошенники, цель которых — обвести вас вокруг пальца, причем, сделают они это максимально виртуозно.

Рак

День обещает вам массу приятных сюрпризов — главное, с самого утра настроиться на позитивный лад и принимать все, что пошлет вам судьба с благодарностью, что, к сожалению, очень редко вам удается.

Лев

Несмотря на понедельник, свободное от работы время рекомендуется посвятить семье: в последнее время близкие люди видели вас не так часто, как им бы того хотелось, так что пришло время возвращать долги.

Дева

Можно принимать важные решения — главное, не делать это впопыхах, не продумав все возможные последствия и не просчитав все вероятные факторы «за» и «против», в противном случае легко можно будет ошибиться.

Весы

Окружающие будут воспринимать вас как гуру, советы которого обладают огромной ценностью — постарайтесь не разочаровать тех, кто обратиться к вам за помощью, максимально полно ответив на все их вопросы.

Скорпион

Налаживая отношения с людьми, пользуйтесь правилом психологов, которые в любой ситуации спрашивают: «Хотите об этом поговорить?»: возникшие проблемы можно решить, только тщательно и подробно обсудив их.

Стрелец

Почувствовав упадок сил, откажитесь от срочной и — особенно! — сверхурочной работы и немного отдохните — для того, чтобы полностью восстановить силы, понадобиться совсем немного времени.

Козерог

Возникшее в этот день желание помогать близким нужно не подавлять, а, напротив, всячески приветствовать и поддерживать: благородные поступки благоприятно отразятся на вашей собственной жизни в ближайшее время.

Водолей

День идеально подходит для решения важной профессиональной проблемы, которая уже довольно долгое время не дает вам покоя: сегодня вам удастся найти способ уладить ее на удивление легко и быстро.

Рыбы

Желательно — разумеется, по возможности — провести этот день дома: энергия родных стен позволит не только как следует отдохнуть, но и настроиться на плодотворную работу в течение всей недели.