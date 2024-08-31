Гороскоп на 1 сентября для всех знаков Зодиака: день приятных хлопот

День земных дел и хозяйственных хлопот, которые принесут не только пользу, но и удовольствие.

Самые простые и традиционные для выходного дня занятия: стирка и уборка, кулинарные эксперименты, садово-огородные работы, прогулки и игры с детьми– покажутся настолько важными, что без них никак нельзя будет обойтись – сегодня можно посвятить им все свободное время.

Овен

Удачный в финансовом отношении день – вам могут повысить зарплату, выплатить позабытый гонорар, или предложить выгодный заказ, благодаря которому удастся неплохо заработать.

Телец

Ни при каких условиях нельзя желать плохого другим людям, даже если они доведут вас до белого каления, – любые слова, от колких замечаний до проклятий, вернутся к вам бумерангом.

Близнецы

Не стоит затевать интриги в отношении неприятных вам людей: успеха они все равно иметь не будут, а в лице людей, против которых они направлены, можно нажить врагов на всю оставшуюся жизнь

Рак

События этого дня из тех, которые нельзя оценить сразу и в полном объеме, поэтому не стоит спешить с выводами, присваивая им положительный или отрицательный статус – жизнь все расставит по своим местам.

Лев

Постарайтесь не вспыхивать как спичка от любого неприятного слова, услышанного вами от окружающих – скорее всего, в них не будет злого умысла – только неосторожность.

Дева

В этот день стоит отказаться от молниеносных решений – вам не хватит времени на что, чтобы досконально оценить все факторы, поэтому велик риск совершить непоправимую ошибку.

Весы

Все, за что вы возьметесь в этот день, удастся вам легко и без особых усилий, так что, несмотря на выходной, можно смело планировать любое – даже очень сложное – дело.

Скорпион

На редкость результативный день, в течение которого удастся перелопатить массу дел – с учетом выводного они будут домашними, главное, не отвлекаться на пустопорожние разговоры и сидение в соцсетях.

Стрелец

Лучший способ снять напряжение и улучшить настроение – встретиться с друзьями и побеседовать, как говорится, по душам, а выходной день, когда можно никуда не торопиться, в этом смысле будет весьма кстати.

Козерог

С плохим настроением можно будет бороться, переключаясь с одного вида деятельности на другой: от решения бытовых вопросов – к своему хобби, а затем к отдыху – желательно максимально активному

Водолей

Прежде чем совершить какой-то поступок, необходимо продумать – и просчитать – каждый свой шаг, в противном случае можно будет совершить серьезную ошибку, которую трудно исправить.

Рыбы

При малейшей возможности нужно отправляться за город – в лес или на реку: свежий воздух благоприятно скажется не только на физическом и моральном самочувствии, но и на бодрости духа.

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