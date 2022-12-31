Гороскоп на 1 января для всех знаков Зодиака: день, когда можно начать жизнь с чистого листа

Как часто мы даем себе обещание с нового года начать свою жизнь с чистого листа? Сегодня звезды нам такую возможность предоставят.
Несмотря на то, что первый день года выпадает на воскресенье, можно – и нужно – сделать первый шаг на пути к новой и, хочется верить, счастливой жизни: взять в реализацию новый профессиональный проект, признаться в своих чувствах любимому человеку, в конце концов, заняться спортом или перейти на здоровое питание. Даже если человек не станет бросаться в новую деятельность как в омут с головой, а только обозначит ее начало, звезды заметят этот жест доброй воли и будут помогать ему во всем.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 1 января для Овнов
Не стоит спускать на праздничные подарки все деньги, которые вам удалось заработать или сэкономить: вместо того чтобы пускать пыль в глаза, отложите хотя бы часть их на важный для вас проект.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 1 января для Тельцов
Если вы давно собирались сказать близкому человеку что-то очень важное, лучшего времени вам не найти: в романтической обстановке ваше признание приобретет особую силу, которая выведет отношения на новый уровень.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 1 января для Близнецов
Не спешите бросаться на помощь каждому, кто вас сегодня о ней попросит: сначала подумайте о том, действительно ли человек в ней нуждается, и только потом действуйте – никому не давайте возможности использовать себя.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 1 января для Раков
Сохраняйте доброе расположение духа, которое будет сопутствовать вам с самого утра: таким образом вы сможете заложить позитивную жизненную программу на год вперед – первый его день в этом смысле много значит.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 1 января для Львов
Вам, в отличие от представителей других знаков зодиакального круга, делать сегодня покупки не только можно, но и нужно: приобретенные вещи окажутся на редкость удачными и прослужат вам долго.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 1 января для Дев
Волнующий вас вопрос нельзя решить волевым усилием, напротив, звезды рекомендуют вам отпустить ситуацию, хотя бы на время забыв о ней – в таком случае все уладится как будто бы само по себе.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 1 января для Весов
Не стоит с головой погружаться в чужие конфликты, даже если речь пойдет о близких вам людях: когда-то же они должны научиться выстраивать отношения самостоятельно, без вашей дипломатической помощи.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 1 января для Скорпионов
Наладить отношения со второй половинкой поможет общее дело: почему бы вам, например, не заняться планированием домашних дел, к которым можно приступить уже завтра – вдвоем заниматься ими будет куда веселее.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 1 января для Стрельцов
Упадок сил, который вы можете почувствовать в этот день, связан не с физическими, а с моральными проблемами: никто не спорит, в последнее время вы очень устали – попробуйте "накачать" позитивные эмоции.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 1 января для Козерогов
Не стоит делиться своими планами на жизнь даже с близкими друзьями: разумеется, навредить они вам не хотят, но сглазить ваши намерения – причем совершенно того не желая – могут вполне.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 1 января для Водолеев
Если вы давно планировали сделать ремонт, имеет смысл подготовиться к нему если не материально, то хотя бы морально: помните, что это весьма энергозатратное занятие, силы, как и средства, на которое надо копить заранее.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 1 января для Рыб
Если у кого-то из ваших близких возникнут проблемы, постарайтесь принять участие в их решении: вы такую задачу решите легко и просто, а его благодарность не будет знать никаких границ.
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