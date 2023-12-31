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Гороскоп на 1 января для всех знаков Зодиака: день мощной позитивной энергетики

Автор
Мила КоролеваМила Королева
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Гороскоп на 1 января для всех знаков Зодиака: день мощной позитивной энергетики

Гороскоп на 1 января для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, дающий старт новому году, будет отмечен мощной позитивной энергетикой и начинаниями, которым будет сопутствовать успех. 

Символом дня считается парящий в вышине орел, поэтому звезды советуют каждому из нас уподобиться ему и, «расправив крылья», набирать необходимую для важных целей – как профессиональных, так и личных – высоту. Особенно удачными окажутся любые финансовые сделки, поэтому стоит приурочить их именно к этому дню. 

Овен 

В общении с любимым человеком могут возникнуть проблемы, поэтому необходимо проявить терпение и – разумеется, по возможности – не перечить ему, себе дороже будет. 

Телец 

Представителям вашего знака можно – в зависимости от того, что именно им в данный момент нужно – можно покупать и продавать недвижимость или хотя бы готовиться к сделкам – они обещают быть успешными. 

Близнецы 

День благоприятен для того, чтобы проявить все свои таланты и способности: например, можно вспомнить о своем хобби и – сшить, связать. Вышить или нарисовать – что-нибудь в подарок близким. 

Рак 

Общение с друзьями вызовет только позитив, поэтому первый день года вполне можно использовать для встречи с ними – как дома или в кафе, так и на природе, тем более, что погода обещает быть хорошей. 

Лев 

Если в вашей организации сегодня рабочий день, воспользуйтесь его благоприятными энергиями для того, чтобы поговорить с начальством о получении новой должности или повышении зарплаты. 

Дева 

В последнее время вы много и упорно работали, поэтому хотя бы этот – первый – день в году необходимо посвятить отдыху: расслабиться, погулять на свежем воздухе, почитать и даже просто поспать. 

Весы 

День благоприятен для начала воплощения в жизнь нового профессионального проекта: если активные действия сегодня вами не предусмотрены, разработайте хотя бы план работы на завтрашний день. 

Скорпион 

В этот день представителям вашего знака удастся разделаться со старыми и проблемами и найти ответы на вопросы, которые давно осложняют вам жизнь: сегодня окажется, что избавиться от них совсем нетрудно. 

Стрелец 

День, когда небольшая для риска не повредит – можно, например, купить лотерейный билет, который с большой долей вероятности может оказаться выигрышным, но желательно на нем и остановиться. 

Козерог 

Велика вероятность получения неожиданной прибыли, которая может принять любой облик, но скорее всего это будет новогодний подарок в денежном эквиваленте – не стоит тратить сразу все. 

Водолей 

Сегодня на многие важные для вас вещи удастся посмотреть под иным – неожиданным углом зрения: это даст возможность понять, в чем вы в последнее время заблуждались и как найти правильный жизненный путь. 

Рыбы 

Приступать к воплощению новых идей можно только в том случае, если ничего не тянет назад: сначала нужно завершит все, что было начато ранее, и только потом двигаться дальше. 

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Дата публикации
Просмотры
2445
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