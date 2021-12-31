Гороскоп на 1 января для всех знаков Зодиака: день светлой и чистой энергетики

Гороскоп на 1 января для всех знаков Зодиака: день светлой и чистой энергетики

День светлой и чистой энергетики, который нужно провести так, чтобы – несмотря на праздничный день – не "расплескать" ее.

Нежелательно шуметь, кричать, громко петь и танцевать – чтобы наступивший год оказался счастливым, его первый день лучше провести в тишине и покое, под аккомпанемент негромкой музыки и в компании самых близких и любимых людей.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 1 января для Овнов

День будет удачен в финансовом отношении: подарки, которые вы можете получить в это время, окажутся приятными во всех отношениях – в том числе и в денежном эквиваленте.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 1 января для Тельцов

Почувствовав, что иссякает запас необходимой – живительной – энергии, нужно пополнить его, пообщавшись с детьми или старшими родственниками, во втором случае вы получите еще и ценный совет.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 1 января для Близнецов

Благоприятный день для домашних хлопот – удачной будет как небольшая уборка, особенно если накануне у вас были гости – она поможет навести тот уют и порядок, который был в доме до их прихода.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 1 января для Раков

Столкнувшись с недоброжелательным отношением со стороны окружающих, постарайтесь абстрагироваться и отказаться от общения с ними: адекватный ответ на чужую грубость до добра не доведет.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 1 января для Львов

Необходимо сдерживать эмоции, как бы они ни старались выплеснуться через край: в состоянии возбуждения легко можно сделать то, о чем впоследствии придется пожалеть.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 1 января для Дев

День – особенно вторую его половину – необходимо посвятить семье, особенно детям и пожилым родственникам: почему бы не накрыть стол и не провести время в приятной компании?

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 1 января для Весов

В моменты крайнего душевного напряжения необходимо сдерживать бушующие эмоции всеми доступными способами: можно, например, сделать несколько глубоких вдохов или сосчитать до десяти.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 1 января для Скорпионов

Раздражение, без которого сегодня никак не удастся обойтись, необходимо направить в мирное русло – например, на домашние хлопоты или занятия своим хобби, которое принесет вам удовольствие.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 1 января для Стрельцов

День четко разделится на две части, и если утром вы почувствуете нервозность и напряжение, то уже после обеда удастся расслабиться и провести вечер в состоянии релакса.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 1 января для Козерогов

Не стоит участвовать в мероприятиях, которые возникнут спонтанно – они вряд ли удадутся, поэтому лучше – разумеется, под благовидным предлогом – отказаться и остаться дома.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 1 января для Водолеев

Не стоит общаться с человеком, который заведомо вызывает у вас раздражение: в праздничные дни необходимо беречь свою нервную систему от перегрузок – для этого есть будни.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 1 января для Рыб

Если вы почувствуете, что дома вам скучно, можете прогуляться по магазинам, но недолго и, самое главное, не вздумайте ничего покупать, иначе увлечетесь и не заметите, как выйдете из бюджета.

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