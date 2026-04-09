Гороскоп на 10 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда каждому из нас могут открываются тайны

Время подходит для того, чтобы учиться самим и учить других, передавая им свои знания и опыт. Нельзя использовать информацию, которая касается других людей, им во вред, да и вообщ, узнав чужие секреты, лучше тут же о них забыть. Встречаться с друзьями и родственниками, можно только в том случае, если нам нечего от них скрывать, иначе можно ненароком проговориться о том, что им не стоит знать.

Овен

Даже если вы получили два высших образования и обладаете не только подтверждающими этот факт дипломами, но и соответствующими знаниями, воспользуйтесь возможностью научиться чему-нибудь новому.

Телец

Если кто-то из друзей или близких обратится к вам за помощью — не отказывайтесь, как бы ни были заняты: благотворительные усилия принесут пользу не только им, но и вам самим — бумеранг добра никто не отменял.

Близнецы

Прежде чем взяться за масштабный профессиональный проект, нужно поставить финальную точку в уже начатых и до сих пор незаконченных делах, иначе достичь успеха не удастся — недоделки будут тянуть назад.

Рак

Если вам понадобится помощь, ее окажет человек, от которого вы меньше всего этого ожидаете, — не отказывайтесь от его поддержки и участия, и уж тем более не забудьте о том, чтобы искренне поблагодарить его за это.

Лев

В этот день — как, впрочем, и в любой другой — нужно как можно меньше говорить и как можно больше слушать: тем, кто сосредоточится на словах других людей, удастся проникнуть в их замыслы относительно себя самих.

Дева

Сегодня = в силу самых разных обстоятельств — вам не удастся никого обмануть, так что не стоит и пытаться: ваша хитрость мгновенно обнаружится, а вы поставите с6ебя в неловкое — и неприятное — положение.

Весы

Новый знакомый, который в это время неожиданно может появиться в вашем ближайшем окружении, будет претендовать на очень важную роль в вашей профессиональной карьере, а затем, возможно, и в личной жизни.

Скорпион

Не стоит поддаваться соблазну закончить важный проект за несколько дней, даже если вам покажется, что до его завершения осталось совсем немного — повремените, и вы получите совсем другой — потрясающий — результат.

Стрелец

День, когда окружающие люди, будут искать возможность пообщаться с вами, стремясь поделиться своими переживаниями: никого не отталкивайте — выслушайте, посочувствуйте, дайте совет, и вам это обязательно зачтется.

Козерог

Решение серьезных деловых и финансовых вопросов — подписание деловых контрактов и финансовых договоров — необходимо перенести на другой день, сегодня слишком велика вероятность досадной ошибки.

Водолей

Определившись с планами на ближайшее время, продумайте, как вы будете их выполнять — необходимо учесть все — даже самые незначительные — детали и нюансы, иначе они могут стать досадным препятствием на вашем пути.

Рыбы

Возможно, пришло время задуматься об учительской или преподавательской деятельности — вы накопили такое количество знаний и умений, что настала пора поделиться ими с теми, кто в них нуждается.

