Гороскоп на 10 августа для всех знаков Зодиака: день безразличия, лени и пассивности

Это время также называют «зеркальным»: все, что случится в течение суток, будет отражением как нашего внутреннего мира, так и поступков, которые мы совершили в последнее время, поэтому будут события счастливыми и удачными или наоборот, зависит только от нас самих — точнее, от того, что мы за последнее время морально «наработали».

Овен

Не стоит отвечать на недоброжелательные выпады окружающих вас людей соответствующим — агрессивным — образом: таким образом назревающий конфликт выйдет на новый — более серьезный — уровень.

Телец

День благоприятен для любых финансовых операций — особенно тех, в которых важен баланс: вам легко удастся свести дебет с кредитом — то есть, прибыль с тратами — и успешно заплатить по всем счетам.

Близнецы

Может появиться много желающих взвалить на вас собственную работу — не стоит идти на поводу у людей, которые захотят въехать в рай на чужом горбу, иначе они со временем сядут вам на голову, да еще и ноги свесят.

Рак

Четко наметив профессиональную цель, не стоит метаться из стороны в сторону и, уж тем более, отступать назад — удача любит упорных и настойчивых, а от неуверенных в себе может и отвернуться.

Лев

Близких людей не стоит обманывать в любой день, но сегодня — особенно: ложь практически сразу выйдет наружу и отношениям будет нанесен серьезный ущерб, поэтому не стоит ими рисковать.

Дева

Пополнить запас энергии, в которой будет ощущаться острый недостаток, можно будет, занимаясь любимым делом и общаясь с теми, у кого ее в всегда избытке — прежде всего, маленькими детьми и домашними животными.

Весы

Нежелательно верить словам, какими бы красивыми они ни были, которые, подобно лапше, будут вешать вам на уши ваши знакомые: принимать во внимание стоит только конкретные дела — они не смогут обмануть.

Скорпион

Не стоит спорить с людьми, придерживающихся отличной от вашей точки зрения: убедить их в своей правоте все равно не удастся, к тому же, стоит вспомнить, что они имеют право на свое собственное мнение.

Стрелец

Все свои замыслы — как профессиональные, так и бытовые — удастся осуществить только тем, кто заранее составит подробный план дел на день: придерживаясь его, можно будет успеть все и даже больше.

Козерог

Не стоит использовать в своих — корыстных — целях других людей: такой способ, будучи откровенно нечестным, возможно, и позволит достичь поставленной цели, но впоследствии о нем придется пожалеть.

Водолей

В этот день желательно как можно меньше внимания уделять слухам и сплетням, а еще лучше их вообще не слушать: среди них будет много фейков, а вы успеете принять их близко к сердцу и начнете переживать.

Рыбы

Нынешний день звезды рекомендуют вам провести в одиночестве: тесное общение с людьми — особенно, это касается родных и близких — может привести не только к серьезному, но и к длительному разладу в отношениях.

