Гороскоп на 10 августа для всех знаков Зодиака: день, когда мы почувствуем мощный прилив сил

День, в течение которого каждый из нас почувствует мощный прилив моральных и физических сил, который больше подошел бы для будней.

Но и в выходной можно найти много занятий, требующих высокой подвижности и активности. Главное, не замахиваться на те "вершины", которые человеку по самым разным причинам – как объективным, так и субъективным – покорить не удастся, поэтому ощущения, про которое говорят "море по колено", необходимо опасаться.

Овен

Необходимо очистить голову от злых помыслов: любые негативные намерения отрицательно скажутся не столько на том, против кого направлены, но и на самом человеке, так что стоит их опасаться.

Телец

Несмотря на выходной, не стоит тратить время на пустопорожние разговоры: они украдут у вас большое количество времени, которое вы могли бы потратить на более продуктивные занятия.

Близнецы

Не стоит ничего никому обещать, особенно если у вас есть хотя бы небольшое сомнение в том, что вы сдержите свое слово – в противном случае вы заработаете репутацию человека, которому нельзя верить.

Рак

Сложатся все условия для того, чтобы вы могли открыть новую жизненную страницу, а уж в какой отрасли существования она будет – личной или профессиональной – придется решать только вам.

Лев

Агрессивно настроенных людей сегодня – впрочем, как и всегда – необходимо обходить стороной: чего от них ждать, не знают даже они сами, поэтому не стоит подвергать себя опасности – в том числе, и физической.

Дева

Пытаясь убедить кого-то в своей правоте, тщательно подбирайте не только доводы, но и слова: неточное определение ваших намерений может нанести собеседнику серьезную моральную травму.

Весы

Важно следить за каждым своим словом: неосторожное высказывание может негативным образом сказаться на ваших отношениях с окружающими: если не хотите ссор, вспомните о том, что молчание – золото.

Скорпион

Ничего не замышляйте против окружающих вас людей, даже если объективно они это заслужили: уже завтра вы захотите отыграть все назад, но такое по объективным причинам окажется невозможным.

Стрелец

Представителям знака, которые давно озадачены поиском новой работы, звезды советуют внимательно изучить объявления на соответствующих сайтах – в выходной найти время для этого гораздо проще, чем в будни.

Козерог

Сказанные вами сегодня слова будут моментально обретать материальную силу, поэтому важно думать над тем, что говорите: ошибка может впоследствии дорого вам обойтись.

Водолей

Сегодня – впрочем, как и всегда – и нежелательно хвастать своими достижениями и, особенно планами: велика вероятность того, что кто-то из коллег возьмет их на заметку и осуществи их раньше вас.

Рыбы

Выходной день – идеальное время для того, чтобы провести его с родными людьми: в будни мы слишком заняты для того, чтобы побыть вместе с ними, поэтому нужно пользоваться возможностями, которые дает суббота.

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