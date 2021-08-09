Гороскоп на 10 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно найти себе занятие

День, когда нельзя бездействовать.
Даже если вы выполнили и перевыполнили все свои рабочие планы и навели идеальный порядок в доме, нужно найти себе занятие, которое отвлечет от скуки и плохих мыслей. Именно в это время закладывается программа на весь лунный месяц, поэтому сегодня важно сохранять спокойствие, оптимизм и позитивное мышление.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 10 августа для Овнов
Главная проблема этого дня – агрессия окружающих, которой не удастся избежать даже в собственной семье. Единственный способ не встрять в конфликт – не реагировать на враждебные выпады.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 10 августа для Тельцов
Не стоит допускать резких высказываний в адрес окружающих – как близких, так и не очень – людей: конфликтная ситуация может выйти из-под контроля и негативно отразиться на отношениях.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 10 августа для Близнецов
Сон, приснившийся нынешней ночью, откроет глаза на человека из близкого окружения, который старается казаться совсем не таким, каким является на самом деле – важно соблюдать осторожность в отношениях с ним.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 10 августа для Раков
Звезды рекомендуют обратить внимание на сон, приснившийся этой ночью: возможно, в нем будет содержаться ответ на важный вопрос, который вы давно и пока безуспешно ищете.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 10 августа для Львов
Критику, услышанную в этот день, не стоит принимать близко к сердцу: скорее всего, она будет продиктована не объективными, а субъективными соображениями – проще говоря, завистью.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 10 августа для Дев
Если почувствуете, что вас одолевают грустные мысли, переключитесь на занятие, которое поможет отвлечься – лучше всего, если оно будет связано с физическими усилиями.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 10 августа для Весов
Как бы вам ни хотелось посвятить день домашним хлопотам, откажитесь от этой идеи, поскольку все будет валиться из рук, и желаемого результата – идеального порядка – вы все равно не получите.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 10 августа для Скорпионов
Несмотря на тотальную занятость, найдите время не только для работы, но и для себя: звезды советуют уделить внимание как внешности, так и душевному состоянию, побыв немного в одиночестве.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 10 августа для Стрельцов
Успехом увенчаются любые дела, за которые вы возьметесь в этот день, поэтому, чтобы впоследствии не пожалеть об упущенном шансе, смело ставьте перед собой самые недостижимые цели.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 10 августа для Козерогов
От большого семейного торжества и особенно свадьбы в этот день лучше отказаться, иначе праздник может превратиться в выяснение отношений между присутствующими, перерастающее в скандал.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 10 августа для Водолеев
Необходимо обратить внимание на сон, который увидите этой ночью – возможно, в нем будет заключаться ответ на вопрос, который вы тщетно пытаетесь найти уже довольно долгое время.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 10 августа для Рыб
Если вам необходимо составить профессиональный план на ближайшее будущее, лучшего времени вам не найти: сегодня вам удастся безошибочно наметить самые важные его пункты.
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