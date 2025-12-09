Гороскоп на 10 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда активными будут даже самые ленивые

Гороскоп на 10 декабря / © Credits

Реклама

Активными в это время становятся даже ленивые из нас. Не будучи уверенными в правильности своего решения, лучше не принимать его вообще, в противном случае вероятны серьезные — в том числе, и неприятные — последствия.

Хорошее время для начала поездок — как деловых, так и развлекательных, то есть, можно отправляться в путешествия и командировки.

Овен

Потребуется проявить качество характера, за которое представителей вашего знака обычно ругают — упорство. Как бы вас ни пытались убедить в том, что вы поступаете неправильно, стойте на своем, и победа будет за вами.

Реклама

Телец

Возможно, жизненная ситуации для вас будет складываться не самым лучшим образом — попробуйте посмотреть на нее не с трагической, а с комической стороны, и проблемы могут рассосаться сами по себе.

Близнецы

Постарайтесь не обманывать близких людей даже в мелочах: ложь этого дня очень быстро откроется, а разрушенные ею отношениях с тем, кто вам дорог, могут так никогда больше и не восстановиться в прежнем объеме.

Рак

Среди встреч и знакомств этого дня случится одно, на которое следует обратить особое внимание: человеку, который в это время неожиданно войдет в вашу жизнь, впоследствии предстоит сыграть в ней серьезную роль.

Лев

На работе не стоит отказываться от предложения только потому, что оно покажется вам малоинтересным — со временем вы пересмотрите свои взгляды на этот проект в лучшую сторону, так что не стоит уступать его другому.

Реклама

Дева

Перемены, которые неожиданно начнутся в вашей жизни в этот день, поначалу могут показаться незначительными, но не торопитесь делать о них поспешные выводы — со временем они приобретут глобальный масштаб.

Весы

Отстаивать свое мнение можно и нужно, но — в рамках разумного: использовать запрещенные приемы в виде оскорбления несогласных все-таки не стоит — не все средства хороши ради достижения своих целей.

Скорпион

Удача будет сопутствовать представителям знака во всех отраслях, но особое внимание нужно обратить на сферу финансов: звезды рекомендуют открывать банковские счета и подписывать перспективные договора.

Стрелец

Желание прийти на помощь тем, кто в этом нуждается, конечно, достойно всяческих похвал, но не стоит делать этого в ущерб собственным интересам — нельзя бесконечно жертвовать собой ради одобрения окружающих людей.

Реклама

Козерог

Встреча с человеком из прошлого, которая возможна в этот день, принесет не только приятные воспоминания и эмоции, но и подскажет выход из ситуации, над решением которой вы давно — и пока бесплодно — думаете.

Водолей

Нынешний день благоприятен для важных деловых переговоров, которые не только можно, но и нужно назначать на это время: редкое взаимопонимание, позволит решить все — даже самые сложные — профессиональные вопросы.

Рыбы

На предложение о повышении по службе, которое может поступить в это время от непосредственного начальства, нужно соглашаться, не раздумывая, — второго столь же удачного шанса в ближайшее время может не случиться.

Читайте также: