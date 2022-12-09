Гороскоп на 10 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя унывать

День, когда плохое настроение и уныние считается серьезным грехом, поэтому его нельзя допускать.
В другое время звезды посоветовали бы проводить любые празднества – от дней рождения в детских кафе до маскарадов и карнавалов, но в наши дни такое проявление безудержного веселья, мягко говоря, не ко времени. Но и впадать в депрессию не рекомендуется: повезет только тем, кто сохранит оптимизм и веру в то, что все обязательно будет хорошо.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 10 декабря для Овнов
День желательно посвятить прогулкам на свежем воздухе, а еще лучше – спорту, правда, с одним условием: физические нагрузки должны быть умеренными – время для установки мировых рекордов еще не пришло.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 10 декабря для Тельцов
От алкогольных напитков – даже если для их приема будет весомый повод – сегодня лучше отказаться: организм может отреагировать на них самым неожиданным образом – под их воздействием вы наговорите лишнего.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 10 декабря для Близнецов
Нельзя использовать во вред откровенность человека, который решит открыть вам все свои секреты: если вы не уверены в том, что сможете сохранить то, что услышите, в тайне, откажитесь от разговора.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 10 декабря для Раков
С финансовой точки зрения ваша жизнь стабильна, но это не означает, что можно тратить деньги направо и налево: постарайтесь включить режим разумной экономии – сами себе впоследствии скажете спасибо.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 10 декабря для Львов
Прилив энергии – преимущественно творческой – принесет вам сегодня общение с детьми, причем необязательно родными: тем, кто ими пока не обзавелся, можно уделить внимание племянникам или соседской детворе.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 10 декабря для Дев
Общаясь с окружающими, внимательно слушайте, что и как они вам говорят: неожиданно для себя вы поймете, что даже скрытые их намерения, как ни странно, совершенно не являются для вас тайной.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 10 декабря для Весов
Не обманывайте близкого человека, даже если речь, на ваш взгляд, будет идти о лжи во спасение: правда все равно выйдет наружу, а трещину в отношениях долго не удастся "залатать".
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 10 декабря для Скорпионов
Не стоит добиваться внимания человека, к которому вы неравнодушны, навязчивыми звонками и просьбами о встрече: забудьте о нем на время – и очень скоро он сам даст о себе знать.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 10 декабря для Стрельцов
Решение относительно того, где заработать деньги, которых вам в последнее время не хватает, придет само собой и, скорее всего, будет связано с творчеством: главное, верить в то, что у вас все получится.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 10 декабря для Козерогов
Если вам покажется, что вам обидели, не носите камень за душой – от этого будет тяжело прежде всего вам: лучше вызовите оппонента на откровенный разговор и решите все вопросы миром.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 10 декабря для Водолеев
Наладить отношения с близким человеком, которые в последнее время стали напряженными, можно, сделав ему подарок: необязательно дорогой, но выбранный специально для него – с учетом его симпатий и интересов.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 10 декабря для Рыб
Не стоит хитрить, пытаясь получить от жизни "кусочек" пожирнее: скорее всего, сегодня вам это сделать не удастся, а вот испортить себе репутацию, представ перед окружающими нечестным человеком, можно вполне.
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