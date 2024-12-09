Гороскоп на 10 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно отказаться от активных действий

Не самый лучший день для новых начинаний – их желательно перенести хотя бы на завтра.

Если не прислушаться к советам звезд и начать работать сегодня, скорее всего, работу придется бросить на полпути: энергии на и осуществление не хватит. Так что вместо активных действий лучше потратить время на составление планов на будущее – как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни, которая в это время выйдет на первый план, затмив собой все остальные сферы.

Овен

Не стоит постоянно возвращаться к решению одного и того же вопроса – желаемого результата все равно достичь не удастся: надо, как говорят психологи, «отпустить» ее и ответ придет сам собой.

Телец

Разговаривать на профессиональные темы с коллегами сегодня необходимо в максимально неформальной обстановке: так вам удастся снизить уровень напряженности и договориться по всем намеченным вопросам.

Близнецы

Составляя планы на ближайшее будущее, постарайтесь не скромничать: чем больше пунктов окажется в вашем плане, тем активнее вы будете действовать и тем более весомые результаты в итоге получите.

Рак

Не стоит удерживать в душе накопившийся за последнее время негатив, на пользу отношениям с окружающими – особенно родными и близкими – людьми это не пойдет, так что лучше не сдерживать эмоции.

Лев

Во всем, что касается существующих у вас проблем, желательно воспользоваться принципом героини романа «Унесенные ветром», обещавшей, что она «подумает об этом завтра», сегодня нужно отдыхать.

Дева

Не стоит ругать себя за совершенные в прошлом ошибки: все равно исправить их не удастся, поэтому угрызения совести не имеют никакого смысла, зато может серьезно пострадать самооценка.

Весы

Упрямство, которое вы решите проявить сегодня, окажется не самым лучшим способом получение желаемого, а вот тактика разумных компромиссов приведет к нужному результату.

Скорпион

От общения с начальством в этот день звезды советуют отказаться: слишком велика вероятность того, что – под влиянием его плохого настроения – вы получите от него отказ по всем важным для вас вопросам.

Стрелец

Активные действия сегодня не принесут ожидаемых результатов, поэтому лучше посвятить день отдыху – так вы не только восстановите силы, но и накопите их для будущего – действенного – периода жизни.

Козерог

Составляя планы на будущее, руководствуйтесь не только выгодой, но и своими желаниями: реализовывать их вы будете максимально активно, а, значит, и эффективно – с большими шансами на успех.

Водолей

Думая о целях, которых вы хотите достичь в будущем, исходите из того, чего вы хотите достичь лично для себя – не стоит ориентироваться на желания и вкусы других людей, даже если вы считаете их авторитетными.

Рыбы

Какое бы решение вы сегодня ни принимали, прислушайтесь к тому, что вам «скажет» интуиция – впрочем, отказываться от доводов разума тоже не стоит, постарайтесь найти между ними паритет.

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