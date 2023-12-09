Гороскоп на 10 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда важно избегать конфликтов

День, энергетика которого провоцирует на неадекватные поступки, желательно провести, отказавшись от общения, наедине с собой.

Важно избегать конфликтов: они вызовут серьезный эмоциональный всплеск, что негативно скажется не только на настроении, но и на самочувствии. В спокойном состоянии можно будет урегулировать вопрос, который так давно отравляет жизнь, что кажется неразрешимым.

Овен

День, когда, несмотря на выходной, стоит отказаться от решения бытовых проблем, заменив это занятие более приятным и полезными – например, прогулками, чтением или своим хобби.

Телец

От выяснения отношений с близким человеком сегодня лучше отказаться: скорее всего, удержаться от повышения тона вплоть до крика не удастся, а значит, конфликт решить не удастся – только загнать его вглубь

Близнецы

Отвечая на важный жизненный вопрос, необходимо прислушаться к внутреннему голосу: ему сегодня будет известно гораздо больше, чем разуму, поэтому и совет его окажется куда более весомым.

Рак

Сегодня ваша помощь может понадобиться кому-то из близких – например, близкому другу или кому-то из родственников: стоит – без длительных раздумий – оказать ее, без вас человек не справится.

Лев

Пребывая в благодушном настроении, не поддавайтесь на провокации людей, которые, вызвав эмоциональную реакцию, хотят вывести вас из душевного равновесия – цели они преследуют не самые благородные.

Дева

Даже такому прагматичному и практичному знаку, как вы, время от времени не только можно, но и нужно мечтать: возможно, благодаря этому вам удастся сделать сказку, на которую вы нацелитесь, былью.

Весы

Поскольку уже в понедельник вам предстоит начать движение к важным деловым целям, нынешний день необходимо потратить на полноценный отдых – он даст вам силы для успешной работы.

Скорпион

Не давайте втянуть себя в чужие конфликты: такую попытку может сделать кто-то из окружающих, чтобы переложить ответственность за исход дела со своих плеч на ваши – откажите им в такой возможности.

Стрелец

Решение важной проблемы, над которой вы бьетесь уже довольно давно, может прийти неожиданно легко – как будто бы само собой, на самом деле так напомнит о себе ваше подсознание.

Козерог

День благоприятен для обдумывания профессиональных планов как минимум на наступающую неделю, а, возможно, и на целый месяц: вам удастся наметить самые важные и, одновременно, легкодостижимые цели.

Водолей

Важно обращать внимание на знаки, которые в большом количестве может сегодня посылать вам Вселенная: помните о том, что даром предупреждать она вас не станет, так что делайте правильные выводы.

Рыбы

Уделите максимум внимания близкому человеку – сегодня ему особенно важно почувствовать, что вы не только любите его, но и готовы заботиться о нем всегда и в любых обстоятельствах.

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