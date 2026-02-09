Гороскоп на 10 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нам придется сталкнуться с обманом

Птицы на снегу / © Credits

Реклама

Как правило, они платят нам тем же — многим из нас приходится сталкиваться с обманом, предательством близких друзей и изменами любимых людей.

Не существует четких инструкций о том, как следует поступать в каждом конкретном случае — это зависит от множества факторов и обстоятельств.

В любом случае не стоит торопиться — необходимо все обдумать и взвесить, тогда и стане понятно, можно ли продлить такие отношения или лучше от них отказаться.

Реклама

Овен

Необходимо придерживаться плана, намеченного на нынешний день накануне: возможно, найдутся люди, которые — из корыстных интересов — иначнут уговаривать вас отказаться от него — не стоит идти у них на поводу. .

Телец

Даже если вам очень важно обсудить с начальством важные профессиональные — или финансовые — темы, лучше перенести разговор на другой день — сегодня достичь взаимопонимания не удастся

Близнецы

Любые встречи романтического характера сегодня обречены на неудачу, поэтому, даже если они бли запланированы заранее, лучше их отменить: в результате такого общения отношения могут испортиться всерьез и надолго.

Рак

Сегодня оень важно следить не только за своими поступками и словами, но и за мыслями: нечаянное, проскользнувшее в голове недоброе пожелание кому-то из окружающих быстро исполнится, и — тут же вернется обратно.

Реклама

Лев

Не позволяйте втягивать себя в заговоры и интриги, которые могут затеяь коллеги, особенно, если в них никак не задействованы ваши личные интересы, занимайтесь своими непосредственными рабочими обязанностями.

Дева

Профессиональное предложение — например, занять новую должность или перейти на другое место работы — на деле окажется не таким уж и выгодным, как может показаться на первый взгляд — этот шаг необходимо продумать.

Весы

Решиться на провокации, цель которых –нарушить ваше душевное равновесие, сегодня способны не только недоброжелатели, но е близкие люди — постарайтесь игнорировать их слова, пропуская их мимо ушей.

Скорпион

От начала работы над серьезными профессиональными проектами сегодня лучше отказаться, но если вы не можете сидеть без дела, подтяните накопившиеся «хвосты» все равно за вас никто этого не сделает.

Реклама

Стрелец

Прежде чем, сломя голову, броситься на помощь человеку, который к вам за ней обратится, убедитесь в том, что он действительно нуждается в поддержке и содействии– скорее всего, речь будет идти о банальном мошенничестве.

Козерог

День, когда скандал с близким — или не очень — челвеком может вспыхнуть любому –даже незначительному — поводу, поэтому постарайтесь не встревать в конфликты, даже если вам будет казаться, что вы обязаны это сделать.

Водолей

День, когда нельзя рисковать имеющимися у вас в наличии средствами — он неблагоприятен для любых финансовых операций: особенно не рекомендуется заключать договора, закрепленные важными документами.

Рыбы

Следить за своими высказываниями необходимо всегда, но сегодня — особенно: любое — даже неосторожное — слово чревато конфликтом, «благодаря» которому легко можно будет приобрести серьезного врага.

Реклама

Читайте также: