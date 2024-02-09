Гороскоп на 10 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно загадывать желания

День благоприятен для планирования во всех сферах деятельности – как профессиональной, так и личной жизни.

А вот от активных действий, даже если он касается хлопот по дому, лучше отказаться: сил на них не хватит, поэтому придется все бросить по полпути. Зато можно – и даже нужно – загадывать желания: даже самые фантастические из них имеют все шансы для того, чтобы сбыться.

Овен

Не стоит посягать на чужое личное пространство, даже если речь идет о самом близком вам человеке – ему тоже нужна автономная территории, на которую он не пускает никого, и вас – в том числе.

Телец

Прежде чем приняться за рутинную работу, которая не принесет ни пользы, ни удовольствия, подумайте о том, действительно ли без этого никак нельзя обойтись – возможно, удастся сбросить с себя этот груз.

Близнецы

Сегодня вам – как ни в какой другой день – необходимо доверять своей интуиции – она поможет вам найти ответ на важный житейский вопрос, от которого откажется ваши разум и логика.

Рак

Негатив – плохой жизненный спутник в любой день, но сегодня – особенно, поэтому важно исключить его из жизни, перенастроив себя на позитив – таким образом удастся провести день в хорошем настроении.

Лев

Если хотите по-настоящему – на все сто процентов – отдохнуть и восстановить силы, постарайтесь найти себе необременительное и приятное занятие – бездумное ничегонеделание утомит вас еще больше.

Дева

Чувство вины – не лучшее состояние души, поэтому важно гнать его от себя: даже если вы действительно сделали что-то не так, нежелательно постоянно казнить себя за это – лучше попытаться исправить ситуацию.

Весы

Сегодня – исключительно под влиянием негативной лунной энергии – вы будете испытывать раздражение, срываясь при этом на окружающих вас людей: уже завтра вы будете жалеть о своем поведении.

Скорпион

Планируя свое профессиональное будущее, ставьте самую амбициозную цель, но помните: достичь ее вы сможете только в том случае, если будете идти к ней упорно и настойчиво, презирая любые препятствия.

Стрелец

Не стоит настаивать на своем во что бы то ни стало: если выяснение отношений зайдет в тупик, попробуйте – хотя бы на время – принять точку зрения своего собеседника, это поможет вам понять друг друга

Козерог

Любой совет или замечание, сделанные вам сегодня, необходимо принять к сведению: в них будут содержаться ценные для вас факты и соображения, которые обязательно нужно учесть.

Водолей

Сегодня вам особенно важно обращать внимание на знаки, которые будут попадаться на каждом шагу – один из них поможет вам найти ответ на важный вопрос, который вы ищите уже очень давно.

Рыбы

Финансовые операции в этот день окажутся крайне неудачными, поэтому от них лучше отказаться – особенно нежелательно отправляться на шопинг: траты будут большими, но, увы, совершенно бесполезными.

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