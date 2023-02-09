Гороскоп на 10 февраля для всех знаков Зодиака: день, который нужно провести с близкими

Нынешний день, как никакой другой во всем лунном календаре, располагает к общению с близкими людьми.

Можно навещать родственников, встречаться с друзьями, одноклассниками и однокурсниками; делать предложение руки и сердца и отвечать на него согласием; устраивать романтические свидания, отмечать помолвки и играть свадьбы: отношения, зарегистрированные в этот день, будут счастливыми и продлятся долго. Даже с начальством можно общаться без опаски получить нагоняй – напротив, оно с пониманием отнесется к идеям, высказанным подчиненными.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 10 февраля для Овнов

Любые действия, направленные на укрепление здоровья, будучи предпринятыми сегодня, превзойдут желаемый результат: можно приступать к занятиям спортом, садиться на диету или привыкать к здоровому питанию.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 10 февраля для Тельцов

Попробуйте смотреть на окружающий мир и населяющих его людей с долей юмора или иронии: вы будете удивлены тому факту, насколько легче вам станет и жить, и работать, и общаться.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 10 февраля для Близнецов

Удачными окажутся любые поездки – как по служебной, так и по личной надобности, поэтому сегодня можно отправляться хоть на край света – вам удастся решить все задачи, которые вы перед собой поставите.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 10 февраля для Раков

Не бойтесь перемен, которые произойдут с вами в этот день: при всей своей внезапности и неожиданности, они будут предвещать приятные события, которые не заставят вас долго себя ждать.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 10 февраля для Львов

Существует вероятность выгодного профессионального предложения, от которого нельзя отказываться, но и сразу же отвечать согласием тоже не стоит – возьмите хотя бы два-три дня на размышление.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 10 февраля для Дев

Звезды рекомендуют вам осторожно относиться к просьбам, с которыми могут обратиться к вам малознакомые люди: не исключено, что они захотят решить важную для них проблему себе во благо, а вам – во вред.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 10 февраля для Весов

Успех будет сопутствовать вам во всем, но особенно – в решении бытовых проблем, которые вы долгое время по самым разным причинам отказывались решать – похоже, дальше тянуть некуда.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 10 февраля для Скорпионов

Увидев, что кого-то незаслуженно обидели, не делайте вид, что вас это не касается: в ваших силах восстановить справедливость, а судьба обязательно отблагодарит вас за проявленные доброту и милосердие.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 10 февраля для Стрельцов

Не откладывайте на завтра – и уж тем более до понедельника – то, что можно сделать сегодня: стоящая перед вами задача потребует минимум усилий, а выходные не будут омрачены необходимостью ее решить.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 10 февраля для Козерогов

Возможно, на работе вам предложат сделать то, чего вы раньше не делали, не отказывайтесь – воспользуйтесь прекрасным шансом наилучшим образом проявить себя с неожиданной стороны, приятно удивив начальство.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 10 февраля для Водолеев

Присмотритесь к людям, которые в этот день появятся в вашем окружении – им суждено сыграть важную роль в вашей жизни, поэтому будет правильно, если вы уделите им чуть больше внимания, чем всем остальным.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 10 февраля для Рыб

Не торопитесь оценивать события, которые произойду в этот день, с негативной точки зрения: вы пока не обладаете всеми знаниями, которые позволили бы вам сделать правильные выводы.

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