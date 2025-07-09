Гороскоп на 10 июля для всех знаков Зодиака: день чистой и мощной энергетики

Гороскоп на 10 июля

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Успешными обещают быть любые дела, но особенное внимание необходимо обратить на все, что так или иначе будет касаться интеллектуальной деятельности — научной работы, преподавания, учебы в заведениях любого уровня.

Овен

Подходящее время для окончательного выяснения отношений с человеком, с которым вы находитесь в состоянии перманентной ссоры: пора решать, мириться или окончательно расставаться.

Телец

Самое главное в этот день — сдерживать свои эмоциональные порывы: найдутся люди, которые захотят вас спровоцировать, не стоит давать им повод для радости.

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Близнецы

Энергию, в которой в этот день не будет недостатка, необходимо направить на уход за собственным домом — вымыть полы и окна, перестирать шторы и покрывала, выбросить вещи, которые вам больше не нужны.

Рак

Нынешний день может стать тестовым в общении с окружающими людьми: ситуации, в которые вы с ними попадете, выведут недоброжелателей на чистую воду, вам останется только сделать выводы.

Лев

Стоит быть максимально стойким по отношению к искушениям, которые могут преследовать вас в это время: так, если вы решили сесть на диету, нужно воздержаться от вредных продуктов.

Дева

От важного решения в этот день лучше отказаться, даже если близкий человек или начальник будет настаивать на том, чтобы вы его приняли — обязательно потребуйте время на раздумье.

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Весы

Поставив перед собой цель, идите к ней напрямую, не отвлекаясь на мелочи, которые время от времени будут возникать и требовать к себе внимания, в противном случае рискуете весь день топтаться на месте.

Скорпион

День, когда необходимо быть скромнее и не демонстрировать окружающим собственное совершенство, даже если объективно оно имеет место быть, — им это гарантированно не понравится.

Стрелец

Главное сегодня — соблюдать меру во всем — начиная от питания и заканчивая общением с окружающими людьми: не стоит переходить черту, отделяющую сдержанность от вседозволенности.

Козерог

При первой же возможности отправляйтесь на природу: неважно, будет это поездка к морю или на дачу в ближайшем пригороде — главное, смена обстановки и свежий воздух.

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Водолей

От деловых и финансовых сделок лучше отказаться: ничего не случится, если вы перенесете их на несколько дней, зато вам удастся избежать досадной ошибки, просчета или опечатки.

Рыбы

Не стоит тратить отпущенную на этот день энергию попусту — если удастся сберечь и аккумулировать ее, трудовые достижения приятно поразят не только вас, но и ваше непосредственное руководство.

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