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Гороскоп на 10 июля для всех знаков Зодиака: день чистой и мощной энергетики
День кристально чистой и мощной энергетики, которую несмотря на ее большое количество необходимо расходовать разумно и экономно.
Успешными обещают быть любые дела, но особенное внимание необходимо обратить на все, что так или иначе будет касаться интеллектуальной деятельности — научной работы, преподавания, учебы в заведениях любого уровня.
Овен
Подходящее время для окончательного выяснения отношений с человеком, с которым вы находитесь в состоянии перманентной ссоры: пора решать, мириться или окончательно расставаться.
Телец
Самое главное в этот день — сдерживать свои эмоциональные порывы: найдутся люди, которые захотят вас спровоцировать, не стоит давать им повод для радости.
Близнецы
Энергию, в которой в этот день не будет недостатка, необходимо направить на уход за собственным домом — вымыть полы и окна, перестирать шторы и покрывала, выбросить вещи, которые вам больше не нужны.
Рак
Нынешний день может стать тестовым в общении с окружающими людьми: ситуации, в которые вы с ними попадете, выведут недоброжелателей на чистую воду, вам останется только сделать выводы.
Лев
Стоит быть максимально стойким по отношению к искушениям, которые могут преследовать вас в это время: так, если вы решили сесть на диету, нужно воздержаться от вредных продуктов.
Дева
От важного решения в этот день лучше отказаться, даже если близкий человек или начальник будет настаивать на том, чтобы вы его приняли — обязательно потребуйте время на раздумье.
Весы
Поставив перед собой цель, идите к ней напрямую, не отвлекаясь на мелочи, которые время от времени будут возникать и требовать к себе внимания, в противном случае рискуете весь день топтаться на месте.
Скорпион
День, когда необходимо быть скромнее и не демонстрировать окружающим собственное совершенство, даже если объективно оно имеет место быть, — им это гарантированно не понравится.
Стрелец
Главное сегодня — соблюдать меру во всем — начиная от питания и заканчивая общением с окружающими людьми: не стоит переходить черту, отделяющую сдержанность от вседозволенности.
Козерог
При первой же возможности отправляйтесь на природу: неважно, будет это поездка к морю или на дачу в ближайшем пригороде — главное, смена обстановки и свежий воздух.
Водолей
От деловых и финансовых сделок лучше отказаться: ничего не случится, если вы перенесете их на несколько дней, зато вам удастся избежать досадной ошибки, просчета или опечатки.
Рыбы
Не стоит тратить отпущенную на этот день энергию попусту — если удастся сберечь и аккумулировать ее, трудовые достижения приятно поразят не только вас, но и ваше непосредственное руководство.
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