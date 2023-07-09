Гороскоп на 10 июля для всех знаков Зодиака, день, когда нельзя ничего разрушать

День, когда нельзя ничего разрушать, даже если речь идет о сломанной специально – или нечаянно – ветке.

Рано или поздно за такой поступок придется отвечать, поэтому желательно сосредоточиться на созидательных процессах – благо, на календаре начало рабочей недели. Любая деятельность – в особенности творческая – будет вознаграждена по достоинству во всех отношениях – и моральном, и материальном.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 10 июля для Овнов

Тем представителям знака, которые чувствуют, что у них не ладятся отношения с близким человеком, звезды советуют поговорить с ним, озвучив все свои подозрения и сомнения – это даст нужный результат.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 10 июля для Тельцов

Не стоит отказывать человеку, который обратится к вам за помощью: возможно, в скором времени он сможет оказать вам ответную услугу, так что считайте это взаимовыгодным обменом.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 10 июля для Близнецов

Прежде чем сказать в лицо кому-то из окружающих то, что вы считаете правдой, подумайте, действительно ли она таковой является или вы пытаетесь выдать за истину свое субъективное мнение.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 10 июля для Раков

Секрет профессионального успеха – движение от простого к сложному и от второстепенного к важному, только в таком случае удастся сделать запланированный максимум, обеспечив должное качество.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на10 июля для Львов

Делая добро, меньше всего думайте о благодарности, в противном случае ваша щедрость – моральная или материальная – станет предметом торга с судьбой, а это уже совсем другое дело.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 10 июля для Дев

Представителям вашего знака звезды не рекомендуют проявлять рабочий энтузиазм: чем меньше вы сегодня сделаете, тем меньше ошибок совершите, а это само по себе уже хороший профессиональный результат.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 10 июля для Весов

Велика вероятность того, что кто-то из близких вам людей захочет поделиться с вами сокровенным: внимательно выслушайте его, но ни в коем случае не пересказывайте факты, которые узнали, третьим лицам.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 10 июля для Скорпионов

Быстрого эффекта от всего, что вы сегодня сделаете, не ждите – его не будет, поэтому позвольте событиям развиваться так, как им положено, а к какому результату это приведет, поймете позднее.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 10 июля для Стрельцов

Решить важный жизненный вопрос вы сможете, поделившись своими переживаниями или сомнениями с кем-то из близких людей: выговорившись, вы – к великому удивлению – поймете, в чем состоит решение проблемы.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 10 июля для Козерогов

Используя усиление умственных и интеллектуальных способностей, которое будет отмечаться в этот день, вы сможете с блеском решить профессиональную задачу, от которой отступились другие.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 10 июля для Водолеев

Не замахивайтесь на решение серьезных профессиональных вопросов – время для них еще не пришло, поэтому имеет смысл посвятить нынешний день наведению порядка – в делах и документах.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 10 июля для Рыб

Можно задавать окружающим вас людям любые – даже весьма щепетильные – вопросы. Они просто физически не смогут вам солгать, так что пользуйтесь моментом – узнавайте все, что вам нужно.

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