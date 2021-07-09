Гороскоп на 10 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно анализировать поступки

Гороскоп на 10 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно анализировать поступки

День, энергетика которого слаба и непостоянна, что непосредственно отражается на жизни и деятельности людей.

Нежелательно приступать к реализации новых проект – на них сегодня просто не хватит сил, зато можно и нужно анализировать поступки – как личного, так и профессионального свойства, делать выводы из ошибок и с их учетом составлять планы на будущее.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 10 июля для Овнов

Определяя свои профессиональные и личные цели, важно решить, что вам действительно нужно, а без чего вполне можно обойтись: не стоит тратить время и силы на то, что навязано рекламой или другими людьми.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 10 июля для Тельцов

Нынешний день – благо, его статус выходного этому поспособствует – желательно провести на природе: она поможет вам пополнить запасы энергии, которой хватит как минимум на всю последующую неделю.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 10 июля для Близнецов

Прежде чем начать жизнь с чистого листа, для чего благоприятен нынешний день, необходимо признать свою вину перед людьми, которых вы обидели, и только потом с легкой душой идти дальше.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 10 июля для Раков

Потратьте нынешний день на составление планов – с условием тщательной разработки каждого пункта – и определением стратегии и тактики их достижения, это облегчит работу на месяц вперед.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 10 июля для Львов

Делиться сокровенными мыслями сегодня – впрочем, как и всегда – можно только с теми, кому вы доверяете целиком и полностью, в противном случае ваш секрет, к вашему великому сожалению, станет всеобщим достоянием.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 10 июля для Дев

Вам сегодня желательно отказаться от присущего вам упрямства и признать ошибки, совершенные в прошлом: чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее наладятся дела, которые, как вам кажется, движутся не в ту сторону.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 10 июля для Весов

Большую пользу для здоровья и настроения принесет умеренная физическая активность: неторопливая ходьба пешком, спортивные игры или прогулки с детьми пополнят запас энергии как минимум на неделю вперед.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 10 июля для Скорпионов

Нынешний день звезды рекомендуют вам провести у воды – реки, озера или моря: родная для вашего знака стихия позволит забыть о негативе и сосредоточиться на том, что дарит радость и душевный покой.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 10 июля для Стрельцов

На вопрос, какую жизненную цель предпочесть, вам помогут ответить многочисленные знаки, которые будет в этот день посылать вам Вселенная: главное – обращать на них внимание и грамотно трактовать.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 10 июля для Козерогов

Звезды не рекомендуют вам начинать новые дела и совершать важные сделки, а вот от деловых переговоров отказываться не стоит – вам удастся найти общий язык с партнерами и достичь предварительной договоренности.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 10 июля для Водолеев

День, когда стоит как можно меньше говорить и как можно больше слушать: именно так можно будет стать обладателем важных данных, которые просто так, не проговорившись, никто бы вам не предоставил.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 10 июля для Рыб

Впустить в жилье – и в жизнь – позитивную энергию можно будет, устроив дома генеральную уборку и избавившись от вещей, которые перестали быть нужны: от того, чем вы не пользовались год, можно смело избавляться.

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