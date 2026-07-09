Гороскоп на 10 июля для всех знаков Зодиака: день, когда стоит обратить внимание на знаки высших сил

Лилии

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Это время звезды советуют провести в тишине и покое, посвятив его внутренней работе: анализу сложившейся в жизни ситуации, поискам способа выхода из нее, составлению планов на будущее.

Также необходимо обратить внимание на знаки, которые могут посылать нам высшие силы: даже случайно услышанная фраза может стать подсказкой относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.

Овен

Общаться с неприятными людьми необходимо только в случае крайней необходимости, да и то сократив разговор до минимума, иначе последние моральные силы придется потратить на возвращение душевного покоя.

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Телец

Воплощение в жизнь своих планов — как профессиональных, так и бытовых — желательно отложить на другое время, сегодня необходимо беречь стремящиеся к нулю силы –в ближайшее время они вам понадобятся.

Близнецы

Звезды советуют посвятить нынешний — пятничный — день усилению положительной энергетики своего дома: для этого не обязательно будет все отмывать, главное — выбросить то, чем вы уже давно не пользуетесь.

Рак

От работы над серьезными профессиональными проектами сегодня лучше отказаться — сил в пятничный день на это все равно не хватит, поэтому лучше заняться ежедневными рутинными обязанностями, без которых не обойтись.

Лев

Насколько бы сильным не было желание потратить энную сумму денег на не самые нужные, но приятные мелочи, необходимо ему противостоять, иначе уже завтра вы будете жалеть о том, как неразумно распорядились средствами.

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Дева

Принимая важное решение, нужно «советоваться» не с доводами разума, а с интуицией: все логично просчитать и предусмотреть вам все равно не удастся, так что нужно поступать по наитию — это окажется самым верным.

Весы

Свободное время, а его у представителей вашего знака сегодня окажется много, нужно посвятить наведению порядка в документах, иначе в самое неподходящее время вы не обнаружите в них важной справки.

Скорпион

Не стоит недооценивать разлад, который может наметиться в отношениях с близким человеком: несмотря на кажущуюся мелкость и незначительность, он может привести к серьезным последствиям в виде расставания.

Стрелец

Пришла пора вспоминать о делах, которые в свое время были по самым разным причинам отложены, теперь нужно решать, что с ними делать дальше — завершить или окончательно закрыть их за бесперспективностью.

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Козерог

Представители вашего знака редко вмешиваются в жизнь окружающих людей, но сегодня вы ошибочно можете решить, что без вашего участия они не обойдутся, а в результате навязчивость может привести к ссоре.

Водолей

Для профессиональной деятельности день категорически не подходит — все будет складываться наперекор вашим намерениям, поэтому постарайтесь найти для себя другие занятия, самым приятным из которых станет отдых.

Рыбы

Узнав о ссоре двух близких вам людей, благоразумно отойдите в сторону: в случившемся они должны разобраться сами, а ваше вмешательство не принесет пользы ни им, ни вам — наоборот, вы поссоритесь с обеими сторонами.

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