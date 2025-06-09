Гороскоп на 10 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нас будет преследовать множество искушений

Гороскоп на 10 июня для всех знаков Зодиака / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Наше поведение будут определять не разум и логика, а инстинкты — преимущественно низменные которые могут заставить совершать поступки, о которых уже завтра придется пожалеть.

Также очень важно противиться желанию идти на поводу у своих слабостей, поэтому время благоприятно для голодания и диет, которые пойдут на пользу как физической форме, так и душевному состоянию.

Овен

Не самая приятная неожиданность может стать вс в отношениях с человеком, которого вы привыкли считать близким: своим поступком он может поставить под сомнение вашу с ним давнюю и добрую дружбу.

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Телец

Сегодня очень важно обратить внимание на поведение своих детей — особенно, тинейджерского возраста: они могут попасть под влияние непорядочных людей, что может негативно сказаться на их поведении.

Близнецы

Лень сегодня будет одолевать вас с удвоенной силой, но несмотря на это, необходимо противопоставить ей активные действия, причем, как на работе, так и дома, где всегда найдется поле для деятельности.

Рак

Энергию, которой в этот день будет в избытке, очень важно направить на укрепление не собственного, а чужого благополучия: чем больше добра вы сделаете другим людям, тем быстрее получите его в виде бумеранга.

Лев

Замахиваться сегодня стоит только на большие и действительно серьезные дела — «мелочевка№ отнимет очень много времени и сил, но, увы, успехом не увенчаются, поэтому нежелательно растрачивать ценные ресурсы на них.

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Дева

Окружающие сегодня будут особенно щедры на советы — только ленивый не станет учить вас, как поступать в сложившейся ситуации, но жить нужно только своим умом, тогда и делиться успехом ни с кем не придется.

Весы

День, несмотря на разгар рабочей недели, категорически не подходит для работы — толку от нее в этот день не будет, но и бездельничать тоже не следует: например, можно навести порядок в документах.

Скорпион

Сегодня необходимо отказаться от любых — даже незначительных — покупок: слишком велика вероятность того, что они окажутся неудачными, поэтому впоследствии придется сожалеть о потраченных на них деньгах.

Стрелец

Претензии в ваш адрес со стороны родных или друзей будут иметь под собой веские основания, поэтому вместо того, чтобы спорить и обижаться, лучше прислушаться к мнению людей, искренне желающих вам добра.

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Козерог

Приступы гнева, которые могут «накрывать» вас в этот день, будут свидетельствовать о том, что в вашей жизни не все идет, так, как надо — необходимо проанализировать свои ошибки, а затем и исправить их.

Водолей

День желательно провести в одиночестве, только там вы сможете обойти многочисленные соблазны, которые будут подстерегать вас на каждом шагу — в противном случае перед ними можно и не устоять.

Рыбы

Звезды настоятельно рекомендуют вам следить н только за своими поступками и словами, но мыслями: –под их влиянием можно совершить досадную ошибку, о которой впоследствии придется долго сожалеть.

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