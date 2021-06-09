Гороскоп на 10 июня для всех знаков Зодиака: день неудачных финансовых операций

День, когда физических сил еще немного, поэтому нежелательно тратить их на серьезные и трудоемкие дела.

Куда лучше планировать свое будущее – как профессионального, так и личного свойства. Можно также продолжать уже начатые дела – их удастся довести до успешного финала, а вот брать в долг и возвращать долги, а также покупать и менять валюту категорически не рекомендуется.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 10 июня для Овнов

Звезды предостерегают вас от активных действий: если сегодня истратить на незначительные дела большую часть энергии, которой вы обладаете, уже в самое ближайшее время вы почувствуете ее категорическую нехватку.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 10 июня для Тельцов

Несмотря на статус буднего и рабочего, день благоприятен для отдыха: можно как выехать за город на пикник или посидеть в кафе с друзьями, так и остаться дома и пересмотреть любимый сериал.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 10 июня для Близнецов

Не стоит браться сразу за несколько дел, какими бы важными они вам ни казались, лучше выбрать одно – приоритетное – направление и бить, как принято говорить в таких случаях, в одну точку.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 10 июня для Раков

Звезды советуют вам заблаговременно составить план на день и четко, не позволяя себе отступлений в сторону, его придерживаться – в таком случае вы можете избежать свою фирменную тактику "шаг вперед и два назад".

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 10 июня для Львов

Несмотря на праздник, который в вашей семье выпадет именно на этот день, звезды советуют вам не злоупотреблять алкогольными напитками – влияние винных паров может сделать ваше поведение неадекватным.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 10 июня для Дев

Поскольку вы уже давно поняли, что в профессиональном плане движетесь не в ту сторону, самое время пересмотреть цель, которую вы себе наметили, а также стратегию и тактику ее достижения.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 10 июня для Весов

От негативной энергии, которая будет требовать выхода в этот день, необходимо избавиться каким-нибудь наиболее безопасным способом – например, провести генеральную уборку или заняться своим хобби.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 10 июня для Скорпионов

Финансовая идея, которая может появиться у вас в этот день, далеко не так перспективна и выгодна, как может показаться на первый взгляд, поэтому, прежде чем приступить к ее реализации, нужно хорошо подумать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 10 июня для Стрельцов

Сегодня, принимая любое решение – как профессионального, так и личного свойства, – важно прислушиваться к мнению интуиции, поскольку доводы разума сегодня особой силы иметь не будут.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 10 июня для Козерогов

На сегодня – как, впрочем, еще и на ближайшие пару дней – звезды настоятельно советуют вам включить режим разумной экономии: отказывать себе во всем не стоит, но и покупать лишнее – тоже.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 10 июня для Водолеев

Поведение кого-то из близких людей изрядно удивит и озадачит вас – не стоит обижаться на его возможный резкий выпад в вашу сторону, лучше сделать вывод о дальнейших отношениях с ним.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 10 июня для Рыб

Вы сегодня будете черпать силы – как физические, так и моральные – от воды, поэтому звезды рекомендуют вам при малейшей возможности погулять около ближайшего водоема – например, у озера в парке.

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