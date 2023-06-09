Гороскоп на 10 июня для всех знаков Зодиака: день взаимопонимания между людьми

День категорически не подходит для начала новых дел, что для выходного не столько минус, сколько плюс.

В остальном он вполне благоприятен – прежде всего для взаимопонимания между людьми, поэтому сегодня можно найти общий язык даже с самыми непримиримыми оппонентами – например, свекровью или зловредной соседкой. Можно также получать новые знания, даже если речь о самообразовании: факты, которые станут известны, будут иметь значение не только для общего развития, но и для практического применения.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 10 июня для Овнов

Велика вероятность того, что к представителям вашего знака сегодня обратятся за помощью: взвесьте свои силы, и если такая возможность у вас будет, обязательно сделайте то, о чем вас попросят, – это зачтется.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 10 июня для Тельцов

Решив в выходной день заняться спортом, помните об осторожности: сегодня под ударом находится позвоночник – особенно нижняя его часть, поэтому от рекордов, связанных с поднятием тяжестей, лучше отказаться.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 10 июня для Близнецов

Узнав неприятные вещи про своих близких или друзей, не спешите высказывать им свое негодование: сначала разберитесь в том, что заставило их так поступить, а уж потом делайте далеко идущие выводы.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 10 июня для Раков

Пришло время провести в своем доме генеральную уборку, разобрав вещи и рассортировав их на нужные и ненужные – последние нужно отдать на благотворительность, а то и выбросить: ваши дела сразу пойдут на лад.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 10 июня для Львов

В поисках ответа на важный для вас вопрос, воспользуйтесь простой тактикой: проговорите задачу, которая перед вами стоит, вслух – так вам удастся очень быстро разобраться что к чему.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 10 июня для Дев

Не оставляйте без внимания идеи, которые придут вам в голову в этот день: среди них окажутся весьма продуктивные, причем коснутся они не только профессиональной деятельности, но и личной жизни.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 10 июня для Весов

Сегодня вам пригодится изрядная доля здорового эгоизма, которая позволит позаботиться не только о других – даже если речь идет о самых близких людях, но и о себе, что будет благоприятным моментом для всех.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 10 июня для Скорпионов

Возможно, кто-то из знакомых – причем не самых близких вам людей – захочет поделиться с вами личными переживаниями: не стоит рассказывать кому-либо о том, что услышите – это как минимум неэтично.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 10 июня для Стрельцов

Составляя планы на будущее – особенно не профессионального, а житейского свойства, – сначала изучите теоретическую базу и только потом думайте о том, как применить свои знания на практике.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 10 июня для Козерогов

Сегодня окружающие люди вряд ли будут вызывать у вас позитивные эмоции, поэтому общение с ними – во избежание никому не нужных конфликтов – лучше максимально ограничить.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 10 июня для Водолеев

Как бы вам ни хотелось избавиться от лишних килограммов, на диету – даже рекомендованную диетологом – сегодня лучше не садиться: скорее всего, она приведет вас к результату, противоположному ожидаемому.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 10 июня для Рыб

Можете смело доверять людям, с которыми будете беседовать, даже если речь пойдет о максимально серьезных вопросах: сегодня – день правды, поэтому вероятность того, что вас обманут, практически равна нулю.

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