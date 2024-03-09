Гороскоп на 10 марта для всех знаков Зодиака: день, когда могут происходить невероятные события

Один из самых загадочных и волшебных дней лунного календаря, когда могут происходить самые невероятные события.

Как правило, сил на активные действия в это время не хватает, зато можно – и нужно – "витать в облаках": планировать свое будущее, оценивать на соответствие собственные желания и возможности, а также… мечтать. Возможно, серьезным, рассудительным и практичным людям такой способ планирования покажется легкомысленным и даже детским, и, тем не менее, звезды рекомендуют им попробовать – скорее всего, результат их удивит.

Овен

Плохое самочувствие, которое вы можете ощутить в этот день, станет свидетельством накопившейся усталости, поэтому желательно посвятить время отдыху – в выходной логично будет забыть о работе.

Телец

Плохое настроение и уж тем более депрессию нежелательно лечить алкогольными напитками – они не только не решат проблему, но и, наоборот, усугубят ее, так что лучше просто почитать или посмотреть новый сериал.

Близнецы

Избавиться от плохого настроения, которое – как назло! – может преследовать вас сегодня, поможет занятие, которое займет все ваши мысли: например, продумайте гардероб на всю последующую неделю.

Рак

Несмотря на выходной, не планируйте на этот день встреч с друзьями или родственниками: скорее всего, кто-то из близких поведет себя, мягко говоря, неадекватно, что может привести к серьезной размолвке.

Лев

Откажитесь от любого посредничества, даже если речь идет о том, чтобы примирить между собой двух друзей или родственников: одного неосторожного слова будет достаточно для того, чтобы против вас ополчились обе стороны.

Дева

От незнакомых людей сегодня может исходить серьезная опасность, поэтому мест их скопления луче избегать: в выходной день сделать это будет несложно – достаточно просто остаться дома.

Весы

Не лучший день для благотворительности: человек, которому вы захотите помочь, скорее всего, несмотря на ваше вмешательство, не сможет взять ситуацию под контроль, а в своих неудачах решит обвинить вас.

Скорпион

Переделать все накопившиеся за неделю домашние дела вам не удастся, даже если вы будете очень стараться, а отсутствие успеха на хозяйственном поприще вызовет раздражение, которое обрушится на членов семьи.

Стрелец

Нежелательно общаться с людьми, адекватность которых будет вызывать у вас сомнения: толку от таких бесед все равно не предвидится, а вот расход нервных клеток может оказаться чрезмерным.

Козерог

Нельзя допускать негатива по отношению к окружающим людям, даже если они будут этого заслуживать: сдержитесь от резкой реакции – впоследствии вы себя за это неоднократно поблагодарите.

Водолей

Главное качество, которое понадобится вам сегодня, это возможность философски смотреть на вещи: в конце концов, изменить вы все равно ничего не можете, а значит, и переживать не имеет смысла.

Рыбы

Нежелательно раскрывать все свои секреты даже очень близким: они случайно, совершенно не желая сделать вам зло, могут проговориться, и то, что представляет для вас большую ценность, станет достоянием всех.

Читайте также: