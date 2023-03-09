Гороскоп на 10 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть особенно осторожным

Астрологи настоятельно рекомендуют максимально ограничить общение с окружающими людьми, поскольку именно они будут негативно влиять друг на друга. Если провести время в одиночестве невозможно, нужно как можно меньше говорить – все-таки стоит помнить о том, что слово серебро, а молчание – золото. Целительное воздействие на душу – да и физическую форму – окажет свежий воздух, так что нужно использовать любую возможность прогулки в парке или лесу.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 10 марта для Овнов

От одолевающих душевных переживаний спасет работа: в офисе стоит заняться запланированными ранее делами, а в доме – затеять генеральную уборку, и от плохого настроения не останется и следа.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 10 марта для Тельцов

Советы других людей, даже если они будут казаться более чем убедительными, стоит пропускать мимо ушей – они окажутся полезными только для тех, кто их выскажет, вам же надо жить своим умом.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 10 марта для Близнецов

Не стоит доверять мнению других людей: так можно попасть под их – не всегда позитивное – влияние, о чем впоследствии придется пожалеть, но исправить что-либо уже возможным не представится.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 10 марта для Раков

Не лучший день для встреч с друзьями и семейных посиделок – что-то обязательно пойдет не так и вместо приятного общения вы получите скучное – а, возможно, и конфликтное – времяпрепровождение.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 10 марта для Львов

Генеральная уборка в доме – мытье полов и окон, удаление пыли с гладких и мягких поверхностей, наведение порядка в шкафах – позволит улучшить его энергетический фон, изменив его с негативного на позитивный.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 10 марта для Дев

Нежелательно совершать какие-либо финансовые операции и даже просто брать в руки деньги – это может стать плохой приметой и в скором времени привести к значительному ухудшению материального положения.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 10 марта для Весов

От самокритики сегодня необходимо отказаться: вместо пользы она принесет вред, точнее, серьезный удар по самооценке, которую впоследствии придется повышать при помощи разных способов и ухищрений.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 10 марта для Скорпионов

Токсичные люди из вашего окружения будут пытаться вывести вас на всплеск эмоций, чтобы "подпитаться" вашей энергией: не давайте им такого шанса – держите нервы под контролем.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 10 марта для Стрельцов

Будьте осторожны с коллегами, которые неожиданно проявят интерес к вашим профессиональным планам: рассказав им о своих идеях, вы рискуете вскоре узнать, что именно они успешно воплощают их в жизнь.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 10 марта для Козерогов

Не самый благоприятный день для принятия важных жизненных решений: вам не удастся просчитать все факторы за и против, поэтому, скорее всего, любое из них, увы, окажется ошибочным.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 10 марта для Водолеев

Не стоит тратить время на общение с людьми из прошлого – ничего, кроме связанного с ним негатива, от которого вы пытались избавиться в течение нескольких лет, оно больше вам не принесет.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 10 марта для Рыб

Важно беречь от житейских неурядиц пожилых родственников – их энергетика находится практически на нуле, поэтому им самим, без вашей помощи и поддержки, будет сложно противостоять им.

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