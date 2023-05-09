Гороскоп на 10 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нужно отбросить сомнения

Астрологи считают этот день временем преодоления сомнений – прежде всего в правильности своих действий и намерений.

Не стоит добиваться своего любым путем, действуя по принципу "цель оправдывает средства": то, что предназначено человеку судьбой, придет к нему без особых усилий – как физических, так и моральных, а все остальное, даже если его заполучить, счастья не принесет. В отношении рабочих проектов нужно отдавать предпочтение завершению уже начатых дел, а не началу новых.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 10 мая для Овнов

День благоприятен для того, чтобы встречаться с друзьями и родственниками – даже если днем по причине занятости на работе для этого не будет времени, свидания с ними можно перенести на вечер.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 10 мая для Тельцов

Сегодня желательно не допускать мыслей о материальном – они будут тянуть вас к земле, в то время как духовные ценности сделают возможным всплеск вдохновения и связанного с ним успеха в работе.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 10 мая для Близнецов

День – или хотя бы часть его – желательно посвятить культурному досугу: сходить в театр или на выставку, побывать на экскурсии по городу – мало кто может похвастаться тем, что знает все о месте, в котором живет.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 10 мая для Раков

Не стоит тратить время и силы на решение проблем, которые уже какое-то время серьезно вам досаждают: сегодняшний день окажется для вас по-настоящему волшебным – многие из них решатся сами собой.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 10 мая для Львов

Встречу с любимым человеком, даже если она была назначена заранее, желательно отложить хотя бы на пару дней: сегодня есть риск поссориться из-за чепухи, что не лучшим образом отразится на отношениях.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 10 мая для Дев

Представители вашего знака – пожалуй, единственные во всем зодиакальном круге, кто сегодня может приступать к реализации нового проекта, самое главное – тщательно обдумать все свои действия.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 10 мая для Весов

Как бы вам сегодня ни хотелось пойти на риск, помните, что он должен быть минимальным, только так вам удастся выиграть, а не потерять, а при более высоких ставках – наоборот.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 10 мая для Скорпионов

Посвятите день составлению планов на будущее: сегодня вы ясно будете видеть свои перспективы, что само по себе очень важно, а также поймете, какими средствами можно достичь поставленной цели.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 10 мая для Стрельцов

День благоприятен для того, чтобы отбросить сомнения, поверить в свои силы и приступить к занятию, которое так любят представители знака: начать действовать, приближая цель, которую вы перед собой поставили.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 10 мая для Козерогов

Сегодня вам удастся определить причину проблемы, которая досаждала вам в последнее время, а значит, вы наконец-то сможете успешно решить ее, а заодно и забыть о ней навсегда.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 10 мая для Водолеев

Необходимо отказаться от негативных и сосредоточиться только на позитивных мыслях и идеях, которые будут приходить в голову – у них будут все шансы на благополучное воплощение в жизнь.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 10 мая для Рыб

Окружающие вас люди будут в этот день настроены доброжелательно, поэтому не стоит провоцировать их на негативные реакции – в таком случае виноватыми в возникшем конфликте будете только вы.

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