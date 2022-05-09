Гороскоп на 10 мая для всех знаков Зодиака: день, когда повезет тем, кто делает добрые дела

Гороскоп на 10 мая для всех знаков Зодиака: день, когда повезет тем, кто делает добрые дела

День, когда даже самые апатичные и равнодушные к жизни люди ощущают бодрость и подъем.

Энергию, которой будет в избытке, надо направлять в мирное – и исключительно позитивное – русло: негатив в это время недопустим ни в чем – ни в делах, ни в словах, ни в мыслях, он приведет к неприятным последствиям. Повезет только тем, кто делает добрые дела – как для других, так и для мира в целом.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 10 марта для Овнов

Не стоит обращать внимания на поведение окружающих: вам может показаться, что перепады настроения, которые они демонстрируют, имеют отношение к вам, но на самом деле это не более чем влияние Луны.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 10 марта для Тельцов

Вам, как представителям знака, который долго сдерживает свои эмоции, а затем всерьез срывается, желательно выплескивать эмоции небольшими порциями – так удастся не испортить отношения с окружающими.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 10 марта для Близнецов

Силы, отпущенные вам звездами на этот день, надо тратить экономно, в противном случае можно будет израсходовать основную часть энергии на мелочи, из-за чего на решение серьезных вопросов их уже не хватит.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 10 марта для Раков

Неуверенность в своих силах, которую вы можете почувствовать в этот день, с большой долей вероятности помешает как в работе, так и в личной жизни, поэтому подумайте о том, как повысить свою самооценку.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 10 марта для Львов

Всплески энергии, которые вы будете ощущать в это время, могут нарушить эмоциональный фон, сделав его нестабильным, а вас – вспыльчивыми и неуравновешенными, так что старайтесь себя сдерживать.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 10 марта для Дев

Наметив себе цель и определив средства ее достижения, постарайтесь не подвергать их сомнению: таким образом вы ровным счетом ничего не добьетесь, а время и силы потратите даром.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 10 марта для Весов

Главное для вас сегодня – заранее составить четкий план и не попускайте из него ни одного пункта, тогда вам удастся отработать все в срок и в полном объеме, к чему вы, собственно, и стремитесь.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 10 марта для Скорпионов

В последнее время вы наделали достаточно ошибок в своей работе, но еще не поздно все исправить: главное, сделать "работу над ошибками", понять, что именно нуждается в корректировке, и провести ее.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 10 марта для Стрельцов

Вам сегодня категорически воспрещается лениться – так можно упустить удачный для работы день, а заодно и редкие возможности, которые он вам щедро предоставляет.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 10 марта для Козерогов

День благоприятен для планомерной и неторопливой работы: если вы захотите добиться всего и сразу, то, скорее всего, потерпите неудачу – желательно определиться с приоритетами и соблюдать их очередность.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 10 марта для Водолеев

Общаясь с коллегами, внимательно слушайте все, что они говорят: так вы сможете определиться, кто находится на вашей стороне, а кто – при первом удобном случае вставит вам палки в профессиональные колеса.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 10 марта для Рыб

Не лучший день для новых начинаний – вряд ли они окажутся успешными, а вот подобрать старые "хвосты" можно и нужно, иначе они будут мешать вам идти вперед.

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