Гороскоп на 10 мая для всех знаков Зодиака: день, когда важно сохранять душевное спокойствие
Главное в этот день — сохранять душевное спокойствие и моральное равновесие, они будут самыми вытребованными для нас.
Желающих нарушить их будет довольно много — не стоит позволять им портить нам настроение в выходной день.
Самое главное — абстрагироваться от внешних раздражителей и сосредоточиться на чем-то приятном: своем хобби, созерцание предметов искусства или пейзажей за окном поезда или автомобиля.
Отношения с окружающими — в том числе, и близкими — людьми радости сегодня не принесет, поэтому желательно максимально сократить общение с ними.
Овен
Лучшее, что можно сделать в общении с недоброжелателями, это обратить их внутренний «яд» против них самих, что необходимо сделать в ответ на возможные провокации и недружественные выпады с их стороны.
Телец
Прежде чем начать выяснять отношения с близким человеком, убедитесь в том, что вам хватит необходимых для этого спокойствия и выдержки, в противном случае может возникнуть нежелательный и длительный конфликт.
Близнецы
Возможно, до вас дойдет неприятный слух, касающийся вас или кого-то из близких вам людей: не спешите принимать его близко к сердцу — лучше подумайте, какую — скорее всего, корыстную — цель преследовал сплетник.
Рак
Недомогание, которое вы можете ощутить с самого утра, скорее всего, будет связано с накопившейся за последнее время усталостью, поэтому и «лечить» ее нужно соответствующим образом: например, как следует отдохнуть.
Лев
Общаться с людьми, которые вызывают негативные эмоции, нежелательно всегда, но сегодня это может быть особенно опасным: в результате будет потеряна энергия, которую можно было бы потратить с пользой.
Дева
Неожиданное — и весьма щедрое — предложение хорошо заработать, исходящее от кого-то из друзей или знакомых, особенно если для него не придется ничего делать, нужно воспринять с особой осторожностью.
Весы
День, когда звезды рекомендуют представителям знака меньше говорить и больше слушать — так вы станете обладателями ценной для вас информации, которую не смогли бы получить ни в какой другой ситуации.
Скорпион
Постарайтесь не вмешиваться в чужую личную жизнь, даже если события коснутся близких вам людей: позвольте им самостоятельно разобраться в ситуации и принять решение — ваше вмешательство все испортит.
Стрелец
Несмотря на выходной, который предполагает расслабление, не стоит поднимать себе настроение при помощи алкогольных напитков: когда их влияние рассеется, вы почувствуете себя еще хуже, чем до этого.
Козерог
Прежде чем высказать свое недовольство кем-то из окружающих, хорошо подумайте о том, как ваше мнение о них отразится на ваших последующих отношениях — возможно, в данном случае лучше сдержаться и промолчать.
Водолей
От серьезных и дорогостоящих покупок в этот день лучше отказаться — с большой долей вероятности они окажутся неудачными и заставят вас долго сожалеть о напрасно потраченных — причем, немалых — деньгах.
Рыбы
Откровенность сегодня может очень дорого вам стоить, поэтому, прежде чем рассказать кому-нибудь о сугубо личных вещах, подумайте: хотите ли вы, чтобы эти факты вашей биографии стали известны всему вашему окружению?
